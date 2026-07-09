Türkiye'nin sahil şeritlerinde ve sulak alanlarında uzun yıllar boyunca değersiz bir ot olarak görülen deniz börülcesi, tarımsal üretimde yeni bir ekonomik değere dönüştü. Geçmişte tuzlu bataklıklarda kendiliğinden yetişen ve çiftçiler tarafından sökülüp atılan bu bitki, değişen tüketici alışkanlıklarıyla birlikte pazar tezgahlarında ve restoran menülerinde en çok aranan ürünler arasına girdi.

Doğal ve yöresel gıdalara yönelik artan ilgi, deniz börülcesinin ticari hacmini genişletti. Sadece doğadan toplanmakla kalmayan ürün, tarım üreticileri için de sürdürülebilir bir alternatif gelir kalemi halini aldı. Özellikle ilkbahar ve yaz aylarında toplanan taze börülceler, balık sofralarının ve zeytinyağlı meze kültürünün temel parçalarından biri olarak yüksek talep görüyor.

DENİZ BÖRÜLCESİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Beslenme uzmanlarının bildirdiğine göre, söz konusu bitki insan sağlığı ve bağışıklık sistemi üzerinde ciddi olumlu etkilere sahip. İçerdiği yüksek orandaki potasyum ve magnezyum mineralleri ile vücudun mineral dengesini destekleyen deniz börülcesi, hücre yenilenmesine de katkı sağlıyor.

Bunun yanı sıra bitkinin lifli yapısı, sindirim sisteminin düzenli çalışmasını kolaylaştırıyor. Esansiyel vitaminler açısından zengin olan ürün, diyet programlarında besleyici bir yeşil sebze alternatifi olarak uzmanlar tarafından sıklıkla öneriliyor.

TÜKETİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Tarımsal ve coğrafi yapısı gereği deniz börülcesi, bünyesinde yüksek miktarda doğal tuz barındırıyor. Bu nedenle beslenme otoriteleri, bitkinin mutfaklarda işlenmeden önce bol ve temiz suyla yıkanması gerektiğini aktarıyor.

Hazırlık ve haşlama aşamasında yemeğe kesinlikle ekstra tuz eklenmemesi büyük önem taşıyor. Bitkinin kendi tuzunun yeterli olduğu, ilave tuz kullanımının özellikle tansiyon hastaları için ciddi sağlık riskleri oluşturabileceği vurgulanıyor.

KIYI BÖLGELERİNDE YENİ BİR PAZAR İHTİMALİ

Akdeniz çanağında ve Alanya gibi turizm ile tarımın entegre olduğu bölgelerde, deniz börülcesine yönelik bu artan ilginin yansımaları yakından takip ediliyor. Bölgedeki yaygın balık restoranı kültürü ve turistlerin yöresel lezzetlere olan talebi, yerel üreticiler için bu bitkiyi karlı bir tarımsal alternatife dönüştürme potansiyeli taşıyor.