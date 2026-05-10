TÜRKİYE Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkan Vekili ve Antalya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, Alanyalı oda başkanlarıyla birlikte Alanya Eğitim, Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı (ALEDAY) Kurucusu, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Önceki Dönem Başkanı ve Litvanya Cumhuriyeti Alanya Fahri Konsolosu Mehmet Şahin’i ofisinde ziyaret ettiler.

Nazik ziyaretlerinden dolayı Adlıhan Dere ve beraberindeki heyete teşekkür eden Şahin, geçtiğimiz haftalarda yapılan seçimlerde güven tazeleyerek görevine devam eden Dere’yi tebrik etti. Şahin, “Geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen seçimlerde yeniden güven tazeleyerek görevine devam etmesinden dolayı kendisini tebrik eder, başarılı çalışmalarının devamını dilerim” dedi.

ANNELERİ UNUTMADI

Öte yandan Anneler Günü’nü de kutlayan Mehmet Şahin, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Hayatımıza sevgisiyle yön veren, fedakârlığıyla güç veren, ailesi ve toplumu için karşılıksız emek veren tüm annelerimizin Anneler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum. Başta şehit ve gazi annelerimiz olmak üzere, yüreğinde evlat sevgisi taşıyan tüm annelerimize sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum.”

Muhabir: Gülser YİĞİT