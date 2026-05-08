Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 14 Ocak tarihinde meydana gelen bıçaklı kavgada ağır yaralanan Mesut İnan hayatını kaybetti. Cinayet zanlısı olarak gözaltına alınan ve tutuklanan Dursun C. hakkında Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.

İddianameye göre, Sanayi Mahallesi'nde karşılaşan ikili arasında eski eş meselesi yüzünden tartışma başladı. Kasten yaralama ve uyuşturucu suçlarından sabıkası bulunan şüpheli, kavgaya dönüşen olayda İnan'ı göğsünden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan mağdur, yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TAHLİYEDEN 104 GÜN SONRA CİNAYET

Dosyanın en belirgin detayı ise şüphelinin adli geçmişi ve zaman çizelgesi oldu. Resmi kayıtlara göre 2 Ekim 2025 tarihinde cezaevinden tahliye edilen Dursun C., bu işlemden yalnızca 104 gün sonra cinayet suçuna karıştı. Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, sanığın kasten öldürme suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

TOPLUMSAL GÜVENLİK VE KAMUOYU İLGİSİ

Mükerrer suçlar ve infaz sonrası kısa sürede yeniden suça karışma vakaları, turizm ve yerleşim yoğunluğu nedeniyle güvenliğin ön planda tutulduğu Alanya gibi bölgelerde de kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Hukukçular, tahliye sonrası süreçlerin ve adli sicil takibinin toplumsal güvenlik açısından taşıdığı öneme dikkat çekiyor. Olayın yargılama süreci, 2 Temmuz 2026 tarihinde görülecek ilk duruşma ile başlayacak.