​Mahmutlar Mahalle Muhtarlığı’nda bir araya gelen bir grup yardımsever, sosyal medya platformu Instagram üzerinden canlı yayın başlatarak yardım çağrısında bulundu. Mahmutlar Mahalle Muhtarı Ahmet Sönmez, Muhtar Azası Kamile Bal, Emlak Danışmanı Ada Er ve Azize Bağışlar Koca’nın organize ettiği canlı yayın, kısa sürede çığ gibi büyüyen bir ilgiyle karşılandı.

​2 SAATTE BÜYÜK BAŞARI

​Alanyalı hayırseverlerin yoğun katılım gösterdiği yayında, Taha Miraç’ın tedavi masraflarına merhem olabilmek adına adeta zamanla yarışıldı. Ekran başındakilerin destekleriyle, 2 saat gibi kısa bir sürede tam 210 bin TL bağış toplandı.

​​Yayının ardından açıklama yapan ve bu tür canlı yayınların aralıklarla sürdürüleceğini belirten hayırsever grup, Alanya halkına duyarlılıkları için teşekkür etti. Ancak tedavinin tamamlanabilmesi için mücadelenin devam etmesi gerektiğini vurgulayan organizatörler: "Taha Miraç için zaman her geçen gün daralıyor. Bu çocuk Alanya’nın evladı. Onun yeniden sağlığına kavuşabilmesi için artık elimizden gelenin fazlasını yapmalıyız. Herkesi bu dayanışmanın bir parçası olmaya davet ediyoruz." çağrısında bulundu.