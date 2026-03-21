Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Suriye’nin güneyinde askeri altyapıyı hedef alan saldırısına ilişkin yazılı bir açıklama yaparak saldırıyı güçlü ifadelerle kınadı.

Bakanlık açıklamasında, söz konusu saldırının kabul edilemez olduğu vurgulanırken, uluslararası toplumun da yaşanan gelişme karşısında sorumluluk alması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, Suriye’nin güneyindeki askeri altyapının hedef alınmasının bölgedeki gerilimi tırmandırdığına dikkat çekildi.

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Dışişleri Bakanlığı, açıklamasında uluslararası kamuoyuna çağrıda bulunarak, benzer saldırıların önlenmesi ve bölgedeki istikrarsızlığın derinleşmemesi için harekete geçilmesi gerektiğini ifade etti.

Gelişme, bölgedeki güvenlik dengeleri açısından yakından izlenirken, Türkiye’nin açıklaması Alanya dahil ülke genelinde de dış politika gündeminin sıcak başlıkları arasında yer aldı.