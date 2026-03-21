Bu küresel şok ihtimali, turizm kenti Alanya'da da akaryakıt endişesine neden oldu.

Dünyanın en kritik enerji geçiş güzergahlarından biri olan Hürmüz Boğazı üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından yapılan son uyarı, küresel piyasaların yanı sıra yerel ekonomileri de alarma geçirdi. Günlük 15 milyon varil petrol sevkiyatının kesintiye uğrama riski, akaryakıt maliyetlerinin hayati önem taşıdığı Alanya gibi turizm merkezlerinde de endişeyle takip ediliyor.

FELAKET SENARYOSU: FİYATLAR UÇUŞA GEÇEBİLİR

Fitch'in raporuna göre, boğazın fiili olarak altı ay boyunca ulaşıma kapanması durumunda 2026 yılı ortalama Brent petrol fiyatı 120 dolara kadar fırlayacak. Daha kısa süreli, örneğin üç aylık bir kilitlenme durumunda ise ortalama fiyatın 100 dolar bandına yerleşmesi bekleniyor. Krizin zirve yaptığı dönemlerde ise tablonun çok daha sarsıcı olabileceği belirtildi. Altı aylık tıkanıklık senaryosunda fiyatların kapanma süresince 130 ile 170 dolar arasında şiddetli dalgalanmalar yaşayacağı, üç aylık krizde ise anlık olarak 130 doların görülebileceği vurgulandı. Her iki felaket senaryosunda da kriz son bulsa bile fiyatların yıl sonuna doğru ancak 90 dolar seviyelerine inebileceği tahmin ediliyor.

SAVAŞ ÖNCESİ SEVİYELER HAYAL OLDU

Kuruluşun 2026 yılı için olağan koşullardaki temel Brent petrol beklentisi 70 dolar seviyesindeydi. Savaş öncesi dönemde piyasadaki arz bolluğu nedeniyle bu rakamın 63 dolar olarak öngörüldüğü hatırlatıldığında, artan jeopolitik gerilimin faturası daha da netleşiyor. Alanya'da ulaşım, gıda ve konaklama sektörünü doğrudan etkileme potansiyeline sahip akaryakıt fiyatlarındaki bu olası şok dalgası, bölge ekonomisi için de kritik bir risk barındırıyor.

RİSK PRİMİ VE BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Piyasadaki ateşin kolay kolay sönmeyeceğine işaret eden Fitch, jeopolitik risk priminin rekor seviyelerde kalmaya devam edeceğinin altını çizdi. Boğazın tamamen kapanması halinde bile çok kısıtlı bir hacmin geçiş yapabileceği tahmin edilse de, ulaşımdaki bu devasa aksamanın küresel ekonomiyi ve tedarik zincirini derinden sarsması kaçınılmaz görünüyor. Gözler şimdi, her gün binlerce aracın ve tur otobüsünün hareket ettiği Alanya başta olmak üzere, ülke genelindeki pompa fiyatlarına yansıyacak olası gelişmelere çevrildi.