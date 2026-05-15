Alanya’nın Güzelbağ Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı. Kırsal mahallede yaşanan kaza sonrası bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Y.D. yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Araçta bulunan yolculardan N.D., kazanın etkisiyle yaralandı.

EKİPLER KISA SÜREDE OLAY YERİNE ULAŞTI

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Yaralı N.D., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

GÜZELBAĞ YOLUNDA DİKKAT UYARISI

Alanya’nın kırsal mahallelerine ulaşımı sağlayan yollarda virajlı güzergâhlar ve eğimli kesimler nedeniyle sürücülerin daha dikkatli olması gerekiyor. Özellikle yaz aylarında artan araç trafiğiyle birlikte hız ve dikkatsizlik kaynaklı kazaların önüne geçilmesi için trafik kurallarına uyulması büyük önem taşıyor.

JANDARMA İNCELEME BAŞLATTI

Kazanın ardından olay yerinde güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, otomobilin yoldan çıkmasına neden olan koşulları belirlemek için inceleme başlattı.

Yetkililer, sürücüleri özellikle kırsal bölgelerde seyir halindeyken hızlarını yol şartlarına göre ayarlamaları ve dikkatlerini yola vermeleri konusunda uyardı.Mehmet AL