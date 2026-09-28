Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da dün akşam saatlerinde etkisini gösteren kuvvetli sağanak yağış, kent genelinde altyapı sorunlarına ve maddi hasara yol açtı. Aralıksız devam eden yağışlar nedeniyle birçok ilçede alt geçitler, evler ve iş yerleri sular altında kaldı.

SULTANGAZİ'DE BİNALARI SU BASTI

Yağışın en yoğun hissedildiği bölgelerden biri olan Sultangazi ilçesinde, Gazi Mahallesi 1043. Sokak'ta yer alan dört katlı bir binanın bodrum katı tamamen suyla doldu. Bölge sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekipleri, suların tahliyesi için acil müdahalede bulundu. Elde edilen bilgilere göre, su baskını sonucunda söz konusu dairede ciddi maddi hasar meydana geldi.

ŞİDDETLİ RÜZGAR AĞAÇLARI DEVİRDİ

Sancaktepe ve Sultanbeyli ilçelerinde yollarda oluşan büyük su birikintileri ulaşımı zorlaştırırken, fırtına kentin farklı noktalarında tehlike yarattı. Fatih ilçesi Akşemsettin Mahallesi Sarıgüzel Caddesi'nde şiddetli rüzgarın etkisiyle bir ağaç kökünden sökülerek devrildi. Bahçelievler'de bulunan Şehit Selim Ayaydın Caddesi ve Fuat Paşa Sokak'ta ise devrilen ağaçlar park halindeki araçların üzerine düşerek maddi hasara neden oldu.

METROPOLDE HAVA MUHALEFETİ BİLANÇOSU NASIL ŞEKİLLENDİ?

Meteoroloji birimlerinin daha önce dikkat çektiği ani hava değişimleri, megakentte hem su taşkınları hem de rüzgar kaynaklı fiziksel yıkım olarak kendini gösterdi. Kısa sürede yüksek miktarda düşen yağışın altyapı kapasitesini aşması ve fırtınanın ağaçları devirmesi, yoğun nüfuslu kentsel alanlarda şiddetli hava olaylarına karşı acil müdahale ekiplerinin koordinasyonunun önemini bir kez daha ortaya koydu.