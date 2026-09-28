SAKARYA’nın Akyazı ilçesinde 5 Eylül günü meydana gelen olayda, iddiaya göre 6 çocuk annesi Betül Arık, eşi Ömür Arık tarafından bıçaklandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

23 GÜNDÜR YAŞAM MÜCADELESİ VERİYORDU

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Betül Arık, Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumunun ağır olması üzerine Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Arık, burada tedavi altına alındı.

Hastanede 23 gündür yaşam mücadelesi veren 50 yaşındaki Arık, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

EŞİ TUTUKLANDI

Olayın ardından kaçan Ömür Arık, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ömür Arık, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Betül Arık’ın cenazesi bugün Akyazı Yağcılar Mahallesi Camisi’ne getirildi. İkindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Arık’ın cenazesi, dualar ve gözyaşları arasında aile mezarlığında toprağa verildi.