Ankara'nın Polatlı ilçesinde yalnız yaşayan Gülhan Şahin, evinde ölü bulundu. İhbar üzerine adrese giden polis ekiplerinin aktardığına göre, boğazı kesilmiş halde bulunan kadının evinde geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Mehmet Akif Mahallesi Hisar Sokak'ta meydana gelen olayın ardından emniyet güçleri, evde detaylı delil toplama çalışması gerçekleştirdi. Cinayet şüphesi üzerinde duran ekipler, soruşturmayı derinleştirerek yakın çevreyi incelemeye aldı.

YEĞENİ ŞÜPHELİ SIFATIYLA GÖZALTINDA

Yürütülen adli soruşturma kapsamında, hayatını kaybeden kadının yeğeni A.A. cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, olayın arkasındaki neden henüz netlik kazanmadı.

SORUŞTURMA SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Adli tıp kurumundan gelecek otopsi raporu ve olay yerinden elde edilen kriminal delillerin eşleştirilmesiyle cinayetin detaylarının aydınlatılması bekleniyor. Soruşturma, emniyet birimleri tarafından tüm yönleriyle sürdürülüyor.