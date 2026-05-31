Elazığ’da bir sitede meydana gelen olayda, yurt dışı görevinden izinli olarak memleketine geldiği öğrenilen askeri personel M.Ç. ile eşi Derya Ç. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

İddiaya göre tartışmanın büyümesi üzerine M.Ç., yanında bulunan tabancayla eşine ateş etti. Olay sırasında çiftin 4 yaşındaki çocuğunun da evde bulunduğu belirtildi.

Silah seslerini duyan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Derya Ç.’nin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Polis ekipleri tarafından binada gözaltına alınan şüpheli M.Ç., işlemleri için emniyete götürüldü.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Derya Ç.’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili adli soruşturmanın sürdüğü bildirildi.