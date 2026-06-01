Hatay’ın Samandağ ilçesi açıklarında denize açılan bir gezi teknesindeki vatandaşlar, alışılmadık bir manzarayla karşılaştı. Teknenin yakınlarında su yüzeyine çıkan bir balina, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntülerde balinanın bir süre su yüzeyinde ilerlediği, ardından yeniden derin sulara yönelerek gözden kaybolduğu görülüyor. O anlara tanıklık eden teknedekiler yaşadıkları şaşkınlığı kayıt altına aldı.

Akdeniz’de zaman zaman balina ve büyük deniz memelilerine rastlanabilse de bu tür görüntüler sık görülmüyor. Bu nedenle Samandağ açıklarında kaydedilen görüntüler kısa sürede ilgi topladı.

Uzmanlar, Akdeniz’in çeşitli bölgelerinde özellikle ispermeçet balinası ve bazı büyük balina türlerinin zaman zaman gözlemlenebildiğini belirtiyor. Ancak kıyıya yakın noktalarda yapılan bu tür gözlemler nadir yaşanıyor.

Kaydedilen görüntülerin ardından sosyal medyada çok sayıda kullanıcı videoyu paylaşırken, bölgedeki deniz yaşamına yönelik ilgi de yeniden gündeme geldi.