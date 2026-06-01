ABD ve İran arasındaki gerilimin azalmasıyla küresel piyasalarda petrol fiyatları 100 doların altına geriledi. Yaşanan bu düşüş, yurt içindeki akaryakıt tabelalarına indirim olarak yansımaya hazırlanıyor.

Sektör kaynaklarından aktarılan bilgilere göre, bugünden itibaren geçerli olmak üzere akaryakıt fiyatlarında aşağı yönlü bir düzenleme planlanıyor. Küresel piyasalardaki rahatlamanın etkisiyle hesaplanan toplam indirim tutarı benzinde 5,50 lira, motorinde ise 7,25 lira seviyelerinde belirlendi.

POMPAYA NE KADAR YANSIYACAK?

Toplam indirim rakamları yüksek görünse de, mevcut vergi uygulamaları nedeniyle tüketiciye yansıyacak tutarlar daha sınırlı kalacak. Planlanan düzenlemeye göre indirimlerin pompaya yansıması benzinde 1,38 lira, motorinde ise 1,81 lira olacak. Beklenen bu güncelleme sonrası benzin litre fiyatının İstanbul'da 62,94 liraya, Ankara'da 63,91 liraya ve İzmir'de 64,19 liraya gerilemesi öngörülüyor.

EŞEL MOBİL SİSTEMİ NEDEN DEVREDE?

Akaryakıt fiyatlarındaki ani dalgalanmaları dengelemek amacıyla uygulanan eşel mobil sistemi, vergi ayarlamaları üzerinden çalışıyor. Bu nedenle uluslararası piyasalarda gerçekleşen büyük oranlı düşüşlerin bir kısmı, devletin daha önce feragat ettiği vergi paylarının karşılanmasına ayrıldığı için pompa fiyatlarına tam oranda yansımıyor.

PETROLDEKİ DÜŞÜŞÜN NEDENİ NE?

Küresel piyasalarda brent petrol, nisan ortasından bu yana en düşük seviyelerini test ederek varil başına 93 dolar sınırına yaklaştı. ABD ham petrolü (WTI) ise 89 dolar bandında işlem görüyor. Fiyatlardaki bu geri çekilmenin temelinde, Orta Doğu'daki anlaşma umutlarının artması ve İran'dan izin alan petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmaya başlaması yatıyor.