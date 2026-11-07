Şirketten yapılan açıklamaya göre, Antalya'da 9-20 Kasım'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) öncesinde hayata geçirilen uygulama, konferansın ardından da devam edecek. Tüm yolcuların kullanımına açık olan uygulamaya, "sunexpress.squake.earth" adresinden ulaşılabilecek.

Berlin merkezli SQUAKE platformu aracılığıyla yolcular, uçuş rotalarına bağlı tahmini emisyon miktarını hesaplayarak ek SAF kullanımını desteklemek amacıyla gönüllü katkıda bulunabilecek.

Kullanılan hesaplama yöntemine göre, tahmini emisyon miktarına karşılık gelen SAF miktarı belirleniyor. Bu miktardaki SAF, SQUAKE aracılığıyla yakıt tedarikçisinden temin edilerek geleneksel jet yakıtıyla harmanlanır ve işleme alınmasını takip eden altı ay içinde yakıt ikmal altyapısı üzerinden uçuşlarda kullanıma sunulacak. Yolcunun rezervasyon yaptığı uçuşa özel olarak SAF ikmali ise yapılmıyor.

Mevcut havacılık yakıtlarıyla uyumlu olan SAF, fosil bazlı jet yakıtıyla harmanlanabiliyor. "Kayıt ve talep" modeli kapsamında gönüllü katkılar, belirli bir uçuş veya hava yolu şirketinden bağımsız olarak muhasebesel kayıtlar üzerinden SAF miktarıyla ilişkilendiriliyor.

SAF'ın sera gazı emisyonlarına etkisi ise üretimde kullanılan ham madde, üretim süreci ve emisyon hesaplamasında esas alınan sistem sınırlarına göre değişiklik gösteriyor.

COP31 KAPSAMINDA BİSİKLET TAŞIMAYA YÜZDE 50 İNDİRİM

SunExpress, COP31 kapsamında Antalya'daki yerel ulaşımı desteklemek amacıyla bisiklet taşıma hizmetinde indirim ve elektrikli kiralık araç arama seçeneği de sunacak.

Şirket, 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya varışlı ve kalkışlı tüm uluslararası uçuşlarda, önceden rezervasyon yapılması koşuluyla bisiklet taşıma ücretlerinde yüzde 50 indirim uygulayacak.

Kapasite ve taşıma kurallarına uygunluk şartıyla sunulacak hizmetten yararlanmak isteyen yolcular, 20 Kasım'a kadar rezervasyon yaptırabilecek.

Ayrıca yolcular, SunExpress'in internet sitesi üzerinden araç kiralama hizmeti veren iş ortaklarının elektrikli araçlarını özel filtre yardımıyla arayabilecek.

‘HAVACILIKTA EMİSYONLARIN AZALTILMASI TÜM DEĞER ZİNCİRİNİN İŞBİRLİĞİNİ GEREKTİRİYOR’

Açıklamada görüşlerine yer verilen SunExpress Strateji Direktörü Jorga Ahlborn, havacılıkta sera gazı emisyonlarının azaltılmasının sektörün tüm paydaşlarının işbirliğini gerektirdiğini belirtti.

Yakıt ve uçak üreticilerinden havalimanlarına, hava yolu şirketlerinden kamu kurumlarına ve tüketicilere kadar tüm paydaşların bu süreçte rol üstlendiğini aktaran Ahlborn, "Bir hava yolu şirketi olarak filomuzun modernizasyonu ve operasyonel süreçlerimizin iyileştirilmesi gibi çeşitli alanlarda biz de çeşitli adımlar atıyoruz. SAF kullanımı, bu çalışmaların temel unsurlarından birini oluşturuyor. Hayata geçirdiğimiz bu yeni uygulamayla yolcular, havacılıkta ek SAF kullanımını desteklemek için gönüllü katkıda bulunabiliyor." değerlendirmelerinde bulundu.