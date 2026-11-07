İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Bakırköy ilçesindeki köprü yenileme ve güçlendirme çalışmaları kapsamında iki önemli güzergahın trafiğe kapatılacağını duyurdu. 8 Kasım Pazar gecesi başlayacak çalışmalar, bölgedeki ulaşım akışını doğrudan değiştirecek.

Sözcü'nün aktardığı İBB planlamasına göre, İncirli Köprüsü'ndeki güçlendirme faaliyetleri sebebiyle D-100 Karayolu yan yolunun Topkapı istikameti, 8 Kasım saat 23.00 itibarıyla 15 gün boyunca araç geçişine kapatılacak. Bu süreçte yan yoldaki trafik doğrudan D-100 ana aksına aktarılacak. Güzergahın 23 Kasım'da tek şeritli olarak, 23 Aralık'ta ise tam kapasiteyle yeniden ulaşıma açılması planlanıyor.

ADNAN KAHVECİ BULVARI 180 GÜN KAPALI

İlçedeki diğer kapsamlı çalışma, Marmaray hattı üzerinden geçen Adnan Kahveci Bulvarı'nda yürütülecek. Yapısal ömrünü tamamlayan mevcut köprünün yıkılıp yerine yenisinin inşa edilmesi amacıyla, bulvar ile bağlantılı Beyaz Lale ve Dumlupınar sokakları 8 Kasım saat 00.00'dan itibaren çift yönlü olarak ulaşıma kapanacak.

SÜRÜCÜLER HANGİ ALTERNATİF YOLLARI KULLANACAK?

Ulaşım ve Trafik Komisyonu (UTK) kararıyla 180 gün sürmesi öngörülen inşaat boyunca ulaşım alternatif güzergahlardan sağlanacak. Sürücülerin bu süreçte Dr. Remzi Kazancıgil Caddesi, Rauf Orbay Caddesi ve Kilitbahir Sokak'ı kullanmaları gerekecek. Yaya trafiğinin aksamaması için ise köprü gövdesinin yanına geçici bir rampa kurulacak. Proje tamamlandığında bölge, 60 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğinde depreme dayanıklı yeni bir yapıya kavuşacak.