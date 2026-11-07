Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2026/38132 sayılı soruşturması kapsamında, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne bilgi ve belge talebinde bulunuldu. 28 Ekim 2026 tarihli emniyet yazısına istinaden 2 Kasım'da ilgili birimlere gönderilen resmi yazıda, ANET Antalya İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2020-2025 yılları arasındaki çeşitli mali ve idari işlemlerine ilişkin kayıtların temin edilmesi istendi.

ÇEVRE CEZALARI VE ÖDEME KAYITLARI İSTENDİ

Resmi yazıda, ANET'e 2020-2025 yılları arasında uygulanan çevre cezaları, idari para cezaları, ecrimisil, kira, tahakkuk ve gecikme zammı ile faiz kayıtlarının ayrıntılı olarak incelenmesi talep edildi. Bu işlemlere ilişkin tutanak, fotoğraf, numune, yazışma ve ödeme kayıtlarının da soruşturma dosyasına gönderilmesi istendi.

9 İŞLETME VE ALANIN KAYITLARI İNCELENECEK

Soruşturma kapsamında ANET tarafından işletilen veya kiralanan Sarısu Mesire Alanı ve Kadınlar Plajı, Tünektepe Teleferik Tesisi, Topçam Mesire Alanı, Beach Park Macera Parkı, Beach Park Açıkhava Amfitiyatrosu, Kent Meydanı arkası otoparkı, Haşimişcan Otoparkı (Mekanik Otopark), Düdenpark Çay Bahçesi ve Kuyumcular Çarşısı dükkanına ilişkin belgeler de istendi. Bu işletme ve alanların 2020-2025 yılları arasındaki kullanım, kira, işletme, devir, tahsis ve tahakkuk belgelerinin temin edilmesi talep edildi.

Kaynak: DHA