Antalya'nın Manavgat ilçesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Zeytin ve Zeytinyağı Festivali, 6 Kasım Cuma günü başlıyor. Manavgat Belediyesi tarafından organize edilen iki günlük etkinlikte yerel üreticiler, gastronomi meraklıları ve ziyaretçiler buluşacak. Festivalde ilçenin zeytincilik mirası, geleneksel üretim yöntemleri ve coğrafi işaretli ürünleri tanıtılacak.

MANAVGAT ZEYTİN FESTİVALİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Manavgat Belediyesinin açıkladığı resmî programa göre festival, 6 Kasım 2026 Cuma günü saat 10.00'da Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayacak kortej yürüyüşüyle açılacak. Yürüyüşün ardından Atatürk Kültür Merkezi (AKM) önünde açılış töreni gerçekleştirilecek.

Festivalin ilk gününde AKM'de kurulacak etkinlik alanında halk oyunları gösterileri, zeytin ve zeytinyağı tadımları, uygulamalı atölyeler ve kültürel söyleşiler düzenlenecek. Program, akşam saatlerinde sahnelenecek Susuz Komedi adlı tiyatro oyunuyla tamamlanacak.

FESTİVAL ÇARŞISI İKİ GÜN AÇIK KALACAK

Manavgat Belediyesinin duyurusuna göre Atatürk Kültür Merkezi'nde kurulacak festival çarşısı, 6 ve 7 Kasım tarihlerinde saat 10.00 ile 18.00 arasında ziyaret edilebilecek. Stantlarda yöresel zeytin ve zeytinyağı ürünlerinin yanı sıra zeytinden elde edilen farklı ürünler tanıtılacak.

Etkinlik programında zeytinyağından krem ve sabun yapımı atölyeleri ile çocuklara yönelik zeytin temalı çalışmalar da bulunuyor. Araştırmacı yazar Mahmut Öz ise Orekanda Zeytini Tarihçesi başlıklı söyleşide bölgenin zeytincilik geçmişini anlatacak.

7 KASIM'DA GELENEKSEL ZEYTİN ÜRETİMİ TANITILACAK

Festivalin ikinci günü olan 7 Kasım Cumartesi günü etkinlikler Saraçlı Mahallesi'nde devam edecek. Burada geleneksel yöntemlerle zeytin kırma ve zeytinyağı üretimi uygulamalı olarak gösterilecek.

Belediyenin açıklamasına göre Saraçlı'daki programla zeytinin hasattan sofraya uzanan üretim sürecinin ziyaretçilere aktarılması amaçlanıyor. Böylece Manavgat'ın kırsal üretim kültürü, festivalin gastronomi ve kültür turizmi programına dahil edilecek.

MANAVGAT'TA 11 FARKLI ZEYTİN ÇEŞİDİ YETİŞİYOR

Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, festival öncesinde yaptığı açıklamada ilçede 11 farklı zeytin çeşidinin yetiştirildiğini belirtti. Çiçek, organizasyonun temel hedefinin yerel üreticilerin emeğini görünür kılmak ve Manavgat zeytinini daha geniş pazarlara tanıtmak olduğunu ifade etti.

Belediyenin paylaştığı bilgilere göre ilçede kalamata, memecik, ayvalık, tarı ak, domat, manzanilla, arbekün, girit ve gemlik gibi çeşitlerin yanı sıra tavşan yüreği ve beylik zeytini de yetiştiriliyor.

TAVŞAN YÜREĞİ ZEYTİNİ 2018 YILINDAN BERİ TESCİLLİ

Festivalin öne çıkan ürünlerinden Antalya Tavşan Yüreği Zeytini, Türk Patent ve Marka Kurumunun Coğrafi İşaretler Portalı'nda 384 tescil numarasıyla kayıtlı bulunuyor. Antalya Ticaret Borsasının 4 Haziran 2014 tarihinde yaptığı başvuru, 6 Eylül 2018'de menşe adı olarak tescil edildi.

Menşe adı tescili, ürünün belirli bir coğrafi alanla bağlantısını ve ilgili coğrafi işaret şartlarına uygun üretimini esas alıyor. Bu nedenle tavşan yüreği zeytininin festivalde tanıtılması, yalnızca gastronomi açısından değil, yöresel ürün kimliğinin korunması ve pazarlanması bakımından da önem taşıyor.

FESTİVAL İÇİN KURUMLAR ARASI İŞ BİRLİĞİ

Manavgat Belediyesi, festival hazırlıkları kapsamında 20 Ekim'de Atatürk Kültür Merkezi'nde bir istişare toplantısı düzenledi. Toplantıya Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası, Ziraat Odası ve akademi dünyasından temsilciler katıldı. Görüşmelerde yerel üretimin tanıtılması ve festivalin geliştirilmesi ele alındı.

Belediye heyeti ayrıca Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası, Ziraat Odası, esnaf kuruluşları ve çeşitli meslek örgütlerini ziyaret ederek festivale davette bulundu. Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek de Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir ile görüşerek organizasyon hakkında bilgi verdi.

MANAVGAT'IN TURİZMİNDE YEREL ÜRÜN VURGUSU

Side Antik Kenti, kıyı turizmi ve doğal güzellikleriyle bilinen Manavgat'ta zeytin festivali, ilçenin tarımsal kimliğini ziyaretçilere tanıtmayı hedefliyor. İki günlük programda üretim uygulamaları, yöresel ürün stantları ve kültürel etkinliklerin bir araya getirilmesi, gastronomi turizmi açısından da farklı bir ziyaret deneyimi sunacak.

Alanya ve Antalya'nın diğer ilçelerinden festivale katılmak isteyenler için etkinliklerin ilk günkü adresi Manavgat Cumhuriyet Meydanı ve Atatürk Kültür Merkezi, ikinci günkü geleneksel üretim programının adresi ise Saraçlı Mahallesi olacak. Festival çarşısı her iki gün de 10.00-18.00 saatleri arasında açık tutulacak.