Londra'da düzenlenen World Travel Market (WTM) 2026'nın ardından paylaşılan raporlar, Antalya ve Türkiye genelini yakından ilgilendiren İngiliz turist pazarındaki yeni eğilimleri gözler önüne serdi. Turizm Gazetesi'nin aktardığı verilere göre, ekonomik belirsizlikler ve artan maliyetler nedeniyle İngilizlerin seyahat alışkanlıkları köklü bir değişime uğruyor.

Uçak yakıtı maliyetlerindeki sert yükseliş, paket tur fiyatlarını doğrudan etkileyen en önemli faktör olarak öne çıkıyor. LIVVO Hotel Group Ticari Direktörü Pablo Guillén'in açıklamasına göre, tonu 750 dolardan alınan uçak yakıtının 1.600 dolara çıkması, uçuş maliyetlerine yaklaşık 150 avroluk ek bir yük getirdi. Bu durumun 2027 yaz sezonu tatil paketlerinde belirgin fiyat artışlarına yol açması bekleniyor.

MALİYET ARTIŞLARI REZERVASYONLARI NASIL ETKİLEDİ?

Fiyatlardaki artış ve jeopolitik gelişmeler, İngiliz turistin erken rezervasyon alışkanlığını kırarak son dakika alımlarına yönelmesine neden oldu. Guillén, İngiltere pazarında 2027 yaz sezonuna yönelik ilk satış verilerinin yaklaşık yüzde 15 oranında gerilediğini bildirdi. THB Hotels Ticari Direktörü Juan Carlos Miralles ise seyahate iki-üç hafta kala yapılan rezervasyonların artık geçici bir eğilimden çıkıp kalıcı bir tüketici davranışına dönüştüğünü vurguladı.

KÜRESEL TURİZMDE 2027 BEKLENTİLERİ NELER?

WTM'de sunulan Tourism Economics raporu, 2026 yılında küresel ziyaretçi sayısının yüzde 2 artışla 1,57 milyara ulaşacağını öngörüyor. Ziyaretçi harcamalarının ise yüzde 6 artarak 1,8 trilyon dolara çıkması bekleniyor. Rapor, 2027 yılı için küresel turizmde yüzde 8'lik bir büyüme potansiyeline işaret ederken, turistlerin fiyat konusunda daha seçici davrandığını ortaya koyuyor.

ANTALYA VE ALANYA İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Kaynak pazardaki bu daralma ve son dakikaya kayma eğilimi, Antalya ve Alanya'daki otellerin 2027 sezonu stratejileri açısından yakından takip ediliyor. İngiliz turistin fiyat-performans dengesine her zamankinden daha fazla odaklanması, bölgedeki tesislerin erken rezervasyon kampanyalarının yanı sıra esnek kapasite yönetimi ve dinamik fiyatlama modellerine ağırlık vermesini zorunlu kılıyor. Güvenlik, temizlik ve gastronomi gibi temel unsurların müşteri sadakatini belirlemede başrolü oynamaya devam edeceği ifade ediliyor.