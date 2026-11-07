Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Konaklı Mahallesi Sipahioğlu Caddesi’nde yürüttükleri sıcak asfalt çalışmalarında son aşamaya geldi. Dört kilometrelik güzergâhı kapsayan çalışma kapsamında ana cadde ve bağlantı yolları yenilenerek vatandaşların kullanımına sunuluyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, mahalle sakinlerinin yakın ilgisiyle karşılandı. Vatandaşlar, uzun yıllardır bekledikleri yolun yenilenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Özçelik’e teşekkür etti. İncelemede Başkan Özçelik’e, Belediye Başkan Yardımcıları Murat Levent Koçak ve Haydar Uyar, Başkan Danışmanları Sadık Dizdaroğlu ve Nazmi Zavlak, Meclis Üyesi Şahin Ararat, Fen İşleri Müdürü Atahan Uyar ile Konaklı Mahalle Muhtarı Kerim Şen eşlik etti.

4 OKULUN ULAŞIMI BU YOLDAN SAĞLANIYOR

Çalışmanın bölge açısından önemine dikkat çeken Başkan Özçelik, “Elimize çivimizi, çekicimizi, bıçkımızı aldık ve batı bölgemiz için kolları sıvadık. Burası 4 okula ulaşım sağlayan, yaklaşık 2 bin 200 öğrencimize hizmet veren, günlük ortalama 500 velimizin çocuklarını okula bıraktığı önemli bir yol. 12 metre genişliğinde, 3 bin 200 metre uzunluğundaki ana yolu bugün itibarıyla tamamlıyoruz. Ara yol bağlantıları ve arka sokaklardaki geçişlerle beraber toplamda 4 kilometrelik yolu daha konforlu hale getirerek vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz” diye konuştu.

“DOĞUDAN BATIYA TÜM SORUNLARI ÇÖZECEĞİZ”

Alanya’nın doğusundan batısına ihtiyaç duyulan hizmetleri hayata geçireceklerini belirten Başkan Özçelik, şunları söyledi, “Doğudan batıya şehrimiz için söz verdiğimiz her şeyi adım adım yapacağız. Yine bir yol çalışmamızı incelemeye gittiğimizde bir Muhtarımız, ‘Londra asfaltı gibi oldu’ demişti. Burayı görünce benim de aklıma geldi, hakikaten Londra asfaltı gibi oldu. Kaldırım çalışmalarının da ihalesi yakında yapılacak. O da tamamlandıktan sonra yolumuz her yönden modern ve konforlu görünüme kavuşacak. 14 sene el sürülmemiş, nedendir bilmem ama bana göre çok uzun bir süre. Hayırlı olsun. Biz yaptık, varsa eksik yine yapacağız.” Başkan Özçelik, Konaklı’daki yol çalışmasının bölge halkına hayırlı olmasını dileyerek, belediye ekiplerinin Alanya’nın her noktasında çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Kaynak: Alanya Belediyesi BÜLTEN