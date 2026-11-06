Türk vatandaşlarının uzun süredir sorun yaşadığı Schengen vizesi başvurularında Avrupa'dan iki önemli kolaylaştırma adımı geldi. Almanya ve Bulgaristan, bekleme sürelerini kısaltmak ve prosedürleri sadeleştirmek amacıyla yeni düzenlemeler üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Deutsche Welle Türkçe'nin aktardığı bilgilere göre, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Türk iş insanlarının vize işlemlerinin hızlandırılması için ilgili birimleri görevlendirdiğini bildirdi. Wadephul, başvuru süreçlerindeki uzun bekleme sürelerine çözüm bulmak amacıyla Türkiye'de ek bir temsilcilik açma ihtimalinin değerlendirildiğini, ancak bu adım için bakanlığa ilave personel bütçesi tahsis edilmesi gerektiğini ifade etti.

BULGARİSTAN YENİ SİSTEMİ TEST EDECEK

Vize süreçlerine yönelik bir diğer açıklama ise Londra'da düzenlenen WTM 2026 Turizm Fuarı'ndan geldi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bir araya gelen Bulgaristan Turizm Bakanı İlin Dimitrov, Türk vatandaşlarının Schengen vizesi başvuru süreçlerini hızlandırmak için çalışacaklarını belirtti.

Dimitrov, konsolosluk personel sayısını artırarak Türk turistlerin işlemlerini rahatlatmayı hedeflediklerini dile getirdi. Başvuru aşamasını daha öngörülebilir hale getirecek yeni bir elektronik randevu sisteminin kurulduğunu aktaran Bulgar Bakan, bu altyapının kısa süre içinde test edilmeye başlanacağını duyurdu. Geliştirilen elektronik sistem ve artırılan personel kapasitesinin, randevu krizlerini hafifleterek başvuru sürelerini pratikleştirmesi bekleniyor.