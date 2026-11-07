Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Alanyaspor, Trabzonspor'u konuk edecek. İki takımın ligdeki 21. buluşması öncesinde geçmiş karşılaşmaların istatistikleri, turuncu-yeşillilerin hem toplam galibiyetlerde hem de Alanya'daki maçlarda üstün olduğunu gösteriyor.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıkladığı fikstüre göre Corendon Alanyaspor ile Trabzonspor, 8 Kasım 2026 Pazar günü saat 18.30'da Alanya RGüzel Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

ALANYASPOR 20 MAÇTA 8 KEZ KAZANDI

Alanyaspor ile Trabzonspor, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 20 kez karşılaştı. Bu mücadelelerde Akdeniz temsilcisi 8 galibiyet elde ederken bordo-mavililer 6 kez sahadan üç puanla ayrıldı. Kalan 6 karşılaşmada ise taraflar eşitliği bozamadı.

İki takım arasındaki 20 lig maçında toplam 63 gol atıldı. Alanyaspor rakip fileleri 34 kez havalandırırken Trabzonspor 29 gol kaydetti. Karşılaşmalardaki maç başına gol ortalaması 3,15 olarak gerçekleşti.

Bu sonuçlarla Alanyaspor, Trabzonspor karşısında galibiyet sayısında iki maçlık, gol sayısında ise beş gollük üstünlük kurdu.

ALANYA'DAKİ 10 MAÇIN 5'İNİ EV SAHİBİ KAZANDI

İki takım arasında Alanya'da oynanan karşılaşmalarda turuncu-yeşillilerin üstünlüğü daha belirgin. Geride kalan 10 lig maçının 5'ini Alanyaspor, 2'sini Trabzonspor kazandı. Üç karşılaşma beraberlikle tamamlandı.

Alanyaspor, sahasındaki bu 10 mücadelede 19 gol atarken Trabzonspor 12 golle karşılık verdi. Ev sahibi ekip, Trabzonspor karşısında Alanya'da oynadığı maçlarda mümkün olan 30 puanın 18'ini topladı.

Trabzonspor ise aynı dönemde Alanya deplasmanından 2 galibiyet ve 3 beraberlikle toplam 9 puan çıkardı.

TRABZONSPOR ALANYA'DA EN SON 2022'DE KAZANDI

İki takımın Alanya'daki rekabetinde son yıllarda ev sahibi ekibin aldığı sonuçlar öne çıkıyor. Trabzonspor, Alanya deplasmanındaki son lig galibiyetini 2021-2022 sezonunda 4-0'lık skorla elde etti.

Alanyaspor, 2022-2023 sezonunda Trabzonspor'u sahasında 5-0 mağlup etti. Turuncu-yeşilliler, 2023-2024 sezonunda 3-1, 2024-2025 sezonunda ise 2-1 kazanarak rakibine karşı üst üste üç iç saha galibiyeti elde etti.

2025-2026 sezonunda Alanya'da oynanan mücadele ise 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Böylece Alanyaspor, Trabzonspor'a karşı sahasındaki son dört lig maçında yenilgi yaşamadı.

SON LİG MAÇLARINDA BERABERLİK ÖNE ÇIKTI

İki takımın ligdeki son karşılaşmalarında eşitlik bozulmadı. Trabzonspor'un ev sahipliğinde 8 Kasım 2025'te oynanan mücadele 1-1 tamamlandı.

Alanya'da 11 Nisan 2026 tarihinde oynanan rövanş karşılaşmasında da takımlar sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Böylece son iki lig randevusunda taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

HAKEM OĞUZHAN ÇAKIR, YARDIMCILARI BELLİ OLDU

TFF'nin resmi maç bilgilerine göre 8 Kasım Pazar günü oynanacak Alanyaspor-Trabzonspor karşılaşmasını Oğuzhan Çakır yönetecek.

Çakır'ın yardımcılıklarını Erkan Akbulut ve Özcan Sultanoğlu üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Fatih Tokail olacak.

ALANYASPOR-TRABZONSPOR MAÇI BİLET FİYATLARI

Alanyaspor Kulübü, Trabzonspor karşılaşmasının biletlerini 3 Kasım'da satışa çıkardı. Kulübün resmi açıklamasına göre Corendon Airlines Maraton Tribünü biletleri 2 bin 500 TL, kuzey ve güney tribünleri ise 1250 TL olarak belirlendi.

Misafir tribünü biletleri 1625 TL'den satışa sunuldu. Kulübün duyurusuna göre 7 yaşını doldurmuş çocukların Passolig kartı ve e-bilet sahibi olması gerekiyor.

Stadyuma girişlerde Passo Taraftar Kart, Passo Mobil uygulaması ve T.C. kimlik kartı kullanılabilecek. Biletler Passo üzerinden temin edilebiliyor.

21. RANDEVUDA HEDEF ÜÇ PUAN

Alanyaspor, Trabzonspor karşısında sahasındaki yenilmezlik serisini sürdürmek ve ligde puan hanesine üç puan daha eklemek istiyor. Bordo-mavililer ise Alanya deplasmanındaki galibiyet hasretini sona erdirerek zirve yarışında avantaj elde etmeyi hedefliyor.

8 Kasım'da oynanacak karşılaşma, iki takımın Süper Lig'deki 21. randevusu olurken Alanya'daki 11. lig mücadelesi olarak kayıtlara geçecek.