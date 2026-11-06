Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığının 2027 yılı bütçe sunumunu gerçekleştirdi. Sunumda, 2026 yılının ilk dokuz ayına ait güncel veriler paylaşılırken, Türkiye'nin turizm ve kültürel miras alanındaki yeni dönem hedefleri detaylandırıldı.

Bakan Ersoy'un aktardığı verilere göre, bölgesel çatışmalar ve artan maliyetlere rağmen Türkiye, ocak-eylül döneminde 49 milyon 132 bin ziyaretçi ağırladı. Bu süreçte turizm geliri bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,4 artış göstererek 51 milyar 278 milyon dolara ulaştı. Ortalama kalış süresi 10,34 gece olarak kaydedilirken, kişi başı gecelik ortalama harcama 107,7 dolara, yabancı ziyaretçilerin gecelik harcaması ise 119,9 dolar seviyesine yükseldi.

FORMULA 1 İSTANBUL'A DÖNÜYOR

Turizmde elde edilen ivmeyi korumak amacıyla 2027 yılı stratejisi beş ana eksen üzerine inşa edildi. Yüksek katma değerli ürünlerin geliştirilmesi ve uzak pazarlarda tanıtım faaliyetlerinin artırılması planlanıyor. Uluslararası organizasyonların tanıtım gücüne dikkat çeken Ersoy, Formula 1 yarışlarının 2027 yılında yeniden İstanbul Park'ta düzenleneceğini duyurdu.

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı arkeolojik seferberliği olarak tanımlanan Geleceğe Miras projesi kapsamında kazı sayısının 2027'de 820'ye çıkarılması hedefleniyor. Bakanlık açıklamasına göre, 2024-2026 döneminde 32 binden fazla buluntu gün yüzüne çıkarıldı. Ayrıca yenileme çalışmaları süren Antalya Müzesinin 2027 yılında yeni yüzüyle ziyarete açılacağı bildirildi.

GECELİK HARCAMADAKİ ARTIŞ NE ANLAMA GELİYOR?

Kişi başı gecelik harcamaların 107,7 dolara, yabancı turist özelinde ise 119,9 dolara çıkması, Türkiye'nin kitle turizminden nitelikli ve yüksek gelirli turizm modeline geçiş stratejisinin somut bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Küresel turizm gelirlerinde 14'üncü sıradan yedinci sıraya yerleşen Türkiye, turist sayısından ziyade kişi başı bırakılan döviz miktarını artırmaya odaklanıyor.

Mavi Bayraklı 580 plajıyla dünya üçüncüsü konumunda bulunan Türkiye'de, sürdürülebilir turizm sertifikasyon sürecinin 2030'a kadar tüm konaklama tesislerini kapsaması bekleniyor. Bu dönüşümün, ülkenin en büyük turizm destinasyonu olan Antalya ve çevresindeki konaklama sektörü standartlarını da doğrudan yukarı çekmesi öngörülüyor.