ANTALYA Valiliği Hükümet Konağı'nda düzenlenen 'Antalya'nın Huzuru Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı'nda konuşan Vali Hulusi Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ev sahipliğinde 9-20 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek COP31 İklim Zirvesi kapsamında alınacak güvenlik tedbirlerini açıkladı. Toplantıda Vali Şahin'e İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu ve Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Yarbay Mustafa Söylemez eşlik etti.

25 BİN 839 POLİS GÖREV YAPACAK

COP31 kapsamında kent genelinde geniş güvenlik önlemleri alınacağını belirten Vali Şahin, "Emniyet teşkilatımızdan 403 rütbeli personel, 11 bin 213 genel hizmet personeli, 4 bin 223 trafik personeli, 1699 özel harekât personeli, 2 bin 13 koruma personeli, 400 bomba imha personeli, 68 deniz polisi, 2 bin 94 çevik kuvvet personeli, 884 asayiş personeli ve 2 bin 842 diğer birim personeli olmak üzere toplam 25 bin 839 personel görev yapacak" dedi.

HAVADAN, KARADAN VE DENİZDEN GÜVENLİK

Zirve süresince emniyet birimlerinin kullanacağı araç ve ekipmanlara ilişkin bilgi veren Şahin, "Güvenlik tedbirleri kapsamında 5 hava aracı, 7 deniz aracı, 13 ATV ve buggy aracı, 26 zırhlı araç, 12 TOMA ve 20 görev atı kullanılacak. Ayrıca 458 şahin timi ve 110 yunus motosikleti de güvenlik çalışmalarında görev alacak" diye konuştu.

JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİKTEN 2 BİN 118 PERSONEL

Jandarma ve Sahil Güvenlik birimlerinin de zirve boyunca görev yapacağını belirten Vali Şahin, "İl Jandarma Komutanlığımız tarafından 136 trafik ekibi, 260 asayiş ekibi, 8 zırhlı araç ve 20 görev atıyla birlikte toplam 1903 personel görevlendirilecek. Sahil Güvenlik Grup Komutanlığımız ise 16 deniz aracı ve 215 personelle güvenlik çalışmalarına katılacak" dedi.

TOPLAM 27 BİN 957 GÜVENLİK PERSONELİ

COP31'in güvenli şekilde gerçekleştirilmesi için tüm kurumların koordinasyon içerisinde çalışacağını belirten Şahin, "Emniyet Müdürlüğümüzden 25 bin 839, Jandarma Komutanlığımızdan 1903 ve Sahil Güvenlik Grup Komutanlığımızdan 215 personel olmak üzere toplam 27 bin 957 güvenlik personeli görev yapacak. Ayrıca 410 AFAD personeli, 480 sağlık personeli, ilçe belediyelerinden 415 personel ve Antalya Büyükşehir Belediyesinden 409 personel de organizasyon kapsamında görev alacak" diye konuştu.

Kaynak: DHA