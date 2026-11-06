Turizm Databank tarafından yayımlanan 2026 yılı Ocak-Eylül dönemi verilerine göre, Türkiye genelindeki konaklama tesislerinde toplam geceleme sayısı yüzde 10,2 artışla 215 milyona ulaştı. Geceleme sayısındaki bu belirgin yükselişe rağmen tesis doluluk oranları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 48,81'den yüzde 47,07'ye geriledi.

Açıklanan rapor, sektördeki büyümenin ana dinamiğinin iç pazar olduğunu ortaya koydu. Yılın ilk dokuz ayında yabancı turist gecelemelerindeki artış yüzde 4 ile sınırlı kalırken, yerli turistlerin geceleme sayısı yüzde 20,2 oranında yükseldi. Toplam konaklama sayısı ise 74,8 milyondan 84,4 milyona çıkarak yüzde 12,8'lik bir büyüme kaydetti.

RUSYA VE ALMANYA ZİRVEDE, KALIŞ SÜRESİ KISALDI

Yabancı pazar verilerinde Almanya 25,1 milyon geceleme ile geçen yılki seviyesini koruyarak ilk sırada yer aldı. Rusya pazarı ise yüzde 14,2'lik büyüme ve 24,1 milyon geceleme ile dikkat çekti. Çin (yüzde 39,9) ve Kazakistan (yüzde 16,1) pazarlarında ciddi artışlar görülürken; İngiltere, İran ve İtalya'dan gelen turistlerin gecelemelerinde düşüş yaşandı.

Toplam geceleme sayısı artmasına rağmen turistlerin tesislerde geçirdiği süre azaldı. Yabancı turistlerin ortalama kalış süresi 3,08 geceden 3,03 geceye, toplam ortalama kalış süresi ise 2,50 geceden 2,45 geceye düştü. Yerli turistlerdeki kalış süresi ise 1,93'ten 1,95 geceye çıkarak yatay bir seyir izledi.

EYLÜL AYINDA EN YÜKSEK DOLULUK ANTALYA'DA

Turizm Databank'ın il bazlı verilerine göre, Türkiye genelinde Eylül 2026 doluluk oranı yüzde 62,31 olarak ölçüldü. Bu dönemde en yüksek tesis doluluğuna yüzde 86,26 ile Antalya ulaştı. Antalya'yı yüzde 70,52 ile Aydın ve yüzde 64 ile Muğla takip etti. Dokuz aylık ortalama doluluk sıralamasında ise Şırnak yüzde 63,31 ile ilk sırada yer alırken, Antalya yüzde 59,62 ile ikinci oldu.

GECELEME ARTARKEN DOLULUK NEDEN DÜŞÜYOR?

Sektörde geceleme sayısının 215 milyona ulaşmasına rağmen doluluk oranlarının 1,74 puan gerilemesi, yatak kapasitesindeki hızlı artışın talep büyümesini geride bırakmasıyla açıklanıyor. Tesis sayısındaki çoğalma ve artan yatak arzı, turist sayısı yükselse bile mevcut pastanın daha fazla otele bölünmesine neden oluyor. Bu tablo, konaklama sektöründe yalnızca turist sayısının değil, tesis kapasitesinin verimli kullanımının da giderek daha kritik bir performans ölçütü haline geldiğini gösteriyor.