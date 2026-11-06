TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin turizm alanındaki güncel verilerini ve gelecek dönem projelerini paylaştı. Bakan Ersoy, yılın ilk dokuz ayında 51,3 milyar dolar turizm geliri elde edildiğini duyurdu.

Bakan Ersoy'un verdiği bilgiye göre, 2026'nın ilk dokuz ayında ortalama konaklama süresi 10,34 gece olarak kaydedildi. Kişi başı gecelik ortalama harcama yüzde 4,6 artış göstererek 107,7 dolara, yabancı ziyaretçilerde ise 119,9 dolara ulaştı. Uluslararası turist sayısında 2025 verileriyle dünyada dördüncü sıraya yerleşen Türkiye'nin, turizm gelirinde ise yedinci sırada bulunduğu aktarıldı.

FORMULA 1 İSTANBUL'A DÖNÜYOR

Mevcut turizm pazarlarının korunmasıyla birlikte Amerika, Asya, Afrika ve Avustralya'da tanıtım faaliyetlerinin hızlandırılacağını aktaran Ersoy, Formula 1 yarışlarının 2027 yılında İstanbul Park'ta yeniden düzenleneceğini açıkladı. Tanıtım süreçlerinde veri ve yapay zekâ teknolojilerinin daha aktif kullanılacağı, hava yolu şirketleri ve tur operatörleriyle iş birliklerinin artırılacağı belirtildi. Ayrıca Türkiye'nin 580 Mavi Bayraklı plajla dünyada üçüncü sırada yer aldığı vurgulandı.

KÜLTÜREL MİRAS VE ANTALYA MÜZESİ YATIRIMLARI

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 2027 yılında Balıkesir, Denizli, Hatay, Kocaeli, Muğla ve Tekirdağ'ın katılımıyla 32 ile yayılması planlanıyor. Sürdürülebilir turizm ve kültürel miras çalışmaları kapsamında, yeni Antalya Müzesi'nin de 2027 yılında ziyarete açılacağı bildirildi.

Bakanlık verilerine göre, müze ve ören yerleri ekim sonu itibarıyla 28,5 milyon ziyaretçi ağırladı. Yıl içinde yurt dışından 126 kültür varlığının Türkiye'ye iadesi sağlanırken, 2027'de UNESCO Dünya Miras Komitesi'nin 49. oturumunun İstanbul'da gerçekleştirileceği duyuruldu.