TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Kredi Garanti Fonu (KGF) ve bankaların iş birliğiyle KOBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen TOBB Nefes Kredisi'nde yeni dönem başvuruları 3 Kasım itibarıyla başladı. Yeni dönemde firma başına kredi limiti 5 milyon TL'ye yükseltilirken, krediler 6 ay anapara ödemesiz dönem dâhil azami 48 ay vadeyle kullandırılacak. 24 aya kadar vadelerde yıllık yüzde 36, 24 ayın üzerindeki vadelerde ise yüzde 34 faiz uygulanacak. Yeni dönemde ilave 50 milyar TL kredi kullandırılması hedefleniyor.

'BANKALARDAN AZAMİ GAYRET BEKLİYORUZ'

ATSO Başkanı Berkay Bahar, Nefes Kredisi sürecini değerlendirmek ve üyelerin finansmana erişim imkânlarını güçlendirmek amacıyla Garanti BBVA, Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank, Yapı Kredi, QNB Bank ve Ziraat Katılım Bankası'nın bölge müdürleri ve banka yetkilileriyle bir araya geldi. Görüşmede kredi başvuru ve değerlendirme süreçleri, işletmelerin finansman ihtiyaçları ve Kredi Garanti Fonu destekli kredilerin kullanımına ilişkin konular ele alındı. Banka yetkililerine beklentilerini aktaran Başkan Bahar, KGF destekli kredi imkânlarının tüm banka şubelerinde etkin biçimde duyurulması ve mümkün olduğunca fazla ATSO üyesine ulaştırılması gerektiğini vurguladı. Bankaların kredi taleplerinin karşılanması konusunda azami gayret göstermesini isteyen Başkan Bahar, şubeler bazında kredi kullandırılan üye sayısının mümkün olan en yüksek seviyeye çıkarılmasını talep etti.

ÖNCELİK FİNANSMANA GERÇEKTEN İHTİYACI OLAN İŞLETMELERİN

Kredi imkânlarının dağıtımında adil ve hakkaniyetli bir yaklaşımın önemine dikkati çeken Başkan Bahar, finansman desteğinin öncelikle bu kaynağa gerçekten ihtiyaç duyan işletmelere ulaştırılması gerektiğini ifade etti. Kredi süreçlerinin etkin yürütülmesi ve üyelerin başvurularının titizlikle değerlendirilmesinin önemini vurguladı. Antalya iş dünyasının finansmana erişimini kolaylaştırmanın üretim, istihdam ve ticari faaliyetlerin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıdığını belirten Başkan Bahar, “Üyelerimizin finansmana erişimini kolaylaştırmak ve işletmelerimizin ihtiyaç duyduğu kaynağa ulaşmasını sağlamak önceliklerimiz arasında. Bankalarımızla iş birliği ve koordinasyon içerisinde çalışarak kredi imkânlarının daha fazla üyemize ulaşması için süreci yakından takip edeceğiz. Özellikle finansmana ihtiyaç duyan işletmelerimizin bu desteklerden etkin şekilde yararlanabilmesi için bankalarımızın da gerekli hassasiyeti göstermesini bekliyoruz" dedi.

Kaynak: DHA