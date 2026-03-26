Sultana filminden gelen ilk fragman, hem oyuncu kadrosu hem de dikkat çeken sahneleriyle kısa sürede sosyal medyada öne çıktı.

Yeni vizyon döneminin iddialı yapımlarından biri olmaya hazırlanan Sultana filmi, yayınlanan ilk fragmanıyla gündeme girdi. Özellikle oyuncuların direk dansı performansı ve sahnelerin dikkat çekici yapısı, sosyal medyada geniş yankı buldu.

OYUNCULAR AYLARCA EĞİTİM ALDI

Filmde rol alan isimlerin, karakterlerine hazırlanmak için uzun bir süreçten geçtiği öğrenildi. Yapım ekibine göre oyuncular, direk dansı eğitimi alarak sahnelere birebir hazırlandı.

Başrollerde yer alan Tuba Büyüküstün (Meral), Derya Pınar Ak (Anna) ve Seray Kaya (Tülay), farklı hayat hikâyelerine sahip karakterleri canlandırıyor. Filmde ayrıca Rojbin Erden, Begüm Akkaya, Şirin Sultan Saldamlı ve Itır Esen gibi isimler de yer alıyor.

7 KADININ HİKÂYESİ ANLATILIYOR

Sultana filmi konusu ne sorusu da merak edilirken, yapımın merkezinde 7 farklı kadının yaşam öyküsü bulunuyor. Her karakterin kendi mücadelesi ve geçmişi üzerinden ilerleyen hikâye, sahne performanslarıyla destekleniyor.

Bu arada fragmanı izleyenler daha çok sahneleri konuştu. Hikâye kısmı biraz arada kaldı gibi…

GÜÇLÜ KADRO DİKKAT ÇEKTİ

Filmin oyuncu kadrosu sadece kadın karakterlerle sınırlı değil. Taro Emir Tekin, Hakan Kurtaş, Nur Sürer ve Çağlar Çorumlu da projede yer alarak yapımı daha da dikkat çekici hale getiriyor.

Yapımcılığını Rodi Kayım’ın üstlendiği film, Rodi Medya ve Saros Film iş birliğiyle hazırlandı.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Fragmanın yayınlanmasının ardından sosyal medyada çok sayıda yorum yapıldı. İzleyicilerden gelen bazı tepkiler şöyle:

“Sabırsızlıkla bekliyoruz”, “Oldukça iddialı görünüyor”, “Yılın en çok konuşulan filmi olabilir”

Özellikle “Sultana filmi direk dansı sahneleri” ifadesi kısa sürede arama trendleri arasına girdi.

Film ne zaman vizyona girecek… henüz net tarih yok.