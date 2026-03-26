Konya Büyükşehir Meclisi’nin Akşehir’de daha önce onayladığı planı geri çekmesi tartışma yarattı. Sanayi esnafı ve kamyon garajı projesi belirsizliğe sürüklendi.

AKŞEHİR’DE İMAR KARARI KRİZİ

Konya’nın Akşehir ilçesinde uzun süredir üzerinde çalışılan bir yatırım, imar planı değişikliği kararı nedeniyle askıya alındı. Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nde daha önce oy birliğiyle kabul edilen planın, son toplantıda geri çekilmesi ilçede ciddi tartışma yarattı.

13 Mart 2026 tarihli meclis toplantısında görüşülen komisyon raporuyla birlikte, daha önce onaylanan planlar yeniden değiştirilerek alanın “Belediye Hizmet Alanı” olarak düzenlenmesine karar verildi.

AYNI PLAN, BİR YIL SONRA GERİ ÇEKİLDİ

En dikkat çeken nokta ise kararın geçmişle çelişmesi oldu. Konya Büyükşehir Belediye Meclisi, 12 Eylül 2025’te aynı alanla ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planını oy birliğiyle kabul etmişti.

Ancak son toplantıda İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun oy çokluğuyla aldığı karar doğrultusunda bu plan iptal edildi. Bu durum, Akşehir’de “neden şimdi?” sorusunu gündeme taşıdı.

KAMYON GARAJI PROJESİ BELİRSİZLİKTE

İptal edilen proje kapsamında, ilçeye modern bir kamyon garajı kazandırılması ve mevcut alanın sanayi esnafı için yeniden düzenlenmesi planlanıyordu. Özellikle eski ve riskli yapılarda çalışan esnaf için bu proje önemli bir çözüm olarak görülüyordu.

Kararın ardından hem ağır vasıta sürücüleri hem de uygun maliyetli iş yeri bekleyen esnaf için süreç belirsiz hale geldi. Bir esnafın söylediği gibi; “Yıllardır bekliyorduk… şimdi yine başa döndük.”

Aslında mesele sadece bir proje değil. İlçede kira, dükkan maliyeti, üretim alanı gibi konular zaten sıkıntılı. Böyle bir yatırımın durması, doğrudan günlük geçimi etkiliyor.

BELEDİYEDEN SERT TEPKİ

Akşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, alınan kararın teknik gerekçelere dayanmadığı savunuldu. Açıklamada “haksızlık” vurgusu öne çıktı.

Belediye yetkilileri, sürecin burada kalmayacağını belirterek idari, siyasi ve hukuki yolların kullanılacağını duyurdu.

SİYASİ TARTIŞMA GÜNDEMDE

Karar, ilçe kamuoyunda sadece teknik bir düzenleme olarak değil, aynı zamanda siyasi bir tercih olarak da yorumlanıyor. Yerel seçim sonrası değişen dengelerin bu kararda etkili olup olmadığı tartışılıyor.

Akşehir’de şimdi en çok sorulan soru şu: Daha önce onaylanan bir plan neden bir yıl sonra iptal edilir?

Konuya ilişkin resmi komisyon raporunda ise, imar planı değişikliği teklifinin iadesinin uygun görüldüğü ve önceki planın eski haline döndürülmesine karar verildiği belirtildi.

GÜNLÜK HAYATA ETKİSİ NE OLACAK?

Bu kararın en somut etkisi, doğrudan esnaf ve küçük işletmeler üzerinde hissedilecek. Yeni iş alanlarının açılmaması, mevcut sıkışıklığın devam etmesi anlamına geliyor.

Akşehir’de sanayi esnafı için “uygun dükkan” beklentisi şimdilik ertelenmiş görünüyor.

Bir başka deyişle… mesele sadece bir imar planı değil.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Meclis Komisyon Raporu, Akşehir Belediyesi açıklamaları