Fraport TAV Antalya Havalimanı tarafından yolcuların bilgiye hızlı erişimi için devreye alınan yapay zeka asistanı Talya AI, son iki yılda yoğun ilgi gördü. Havalimanının resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Haziran 2024 ile Ağustos 2026 tarihleri arasında sistem üzerinden 908 bin 684 görüşme gerçekleştirildi.

Web sitesi, mobil uygulama ve sosyal medya üzerinden 7 gün 24 saat aktif olan asistan, belirtilen dönemde 218 bin 690 farklı kullanıcıya hizmet verdi. Yolcuların yönelttiği toplam 454 bin 342 soruya yanıt veren sistem, günlük ortalama 565 soruyu çözüme kavuşturdu.

EN ÇOK HANGİ BİLGİLER SORULDU?

Kurumun paylaştığı verilere göre, kullanıcıların yapay zeka asistanından en çok talep ettiği verilerin başında uçuş bilgileri yer aldı. Türkçe, İngilizce, Rusça ve Almanca dillerinde iletişim kurabilen Talya AI, uluslararası yolcuların terminal içindeki yönelimlerini ve bilgi ihtiyaçlarını kolaylaştırdı.

YOLCU DENEYİMİNE ETKİSİ NEDİR?

Antalya Havalimanı, Alanya ve çevresindeki turizm tesislerine gelen yabancı misafirlerin ana geçiş noktası konumunda bulunuyor. Asistanın özellikle Rusça, Almanca ve İngilizce gibi dillerde anlık uçuş ve terminal bilgisi sağlaması, Alanya'ya seyahat eden turistlerin havalimanı deneyimini hızlandırarak bölge turizminin altyapısına olumlu bir yansıma yapıyor.

Fraport TAV yönetimi, teknolojiyi yalnızca takip etmekle yetinmeyip yolcu deneyimini iyileştiren somut değerlere dönüştürdüklerini bildirdi. Uygulamanın temel hedefi ise daha hızlı bilgi akışıyla sorunsuz bir yolculuk süreci yaratmak olarak açıklandı.