ALANYALI milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu’nun MotoGP macerası memleketinde büyük ilgiyle takip edilmeye devam ediyor. MotoGP Dünya Şampiyonası’nın 12’nci etabı için İngiltere’nin dünyaca ünlü Silverstone Pisti’nde mücadele eden milli sporcuyu tribünden destekleyenler arasında Alanya’nın tanınan isimlerinden Dr. Tahsin Biner de yer aldı.

Toprak Razgatlıoğlu’nun yarışını yerinde izlemek üzere İngiltere’ye giden Biner, Silverstone’daki heyecanı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerine aktardı.

“HEPSİ TOPRAK KAZANACAK DİYOR”

Yarış öncesinde Silverstone Pisti’nden paylaşım yapan Dr. Tahsin Biner, çevresindeki yarışseverlerin Toprak Razgatlıoğlu’na yönelik beklentisini de aktardı.

Biner, “Birazdan yarış başlayacak. Hepsi Toprak kazanacak diyor...” ifadelerini kullanarak yarış öncesindeki heyecanını takipçileriyle paylaştı.

Biner’in paylaşımı, Toprak Razgatlıoğlu’nun uluslararası arenadaki mücadelesine Alanya’dan verilen desteği de bir kez daha ortaya koydu.

ALANYA’NIN GURURUNU PİSTTE TAKİP ETTİ

Dünya motor sporlarının en prestijli organizasyonlarından MotoGP’de mücadele eden Toprak Razgatlıoğlu, Türk motor sporları açısından tarihi bir dönemin başrolünde yer alırken, Alanyalı sporcunun yarışları memleketinde de büyük bir heyecanla takip ediliyor.

Dr. Tahsin Biner de Silverstone’daki yarış atmosferini yerinde yaşayarak milli motosikletçiye destek verdi. Pistten yaptığı paylaşımlarla yarış öncesindeki atmosferi aktaran Biner, adeta Silverstone heyecanını Alanya’ya taşıdı.

SILVERSTONE HEYECANI ALANYA’YA TAŞINDI

Toprak Razgatlıoğlu’nun uluslararası pistlerde verdiği mücadele, Alanya’daki motosiklet ve spor tutkunları tarafından da yakından izleniyor. Milli sporcunun MotoGP’deki performansı kadar kendisine verilen memleket desteği de dikkat çekiyor.

İngiltere’ye giderek yarışı pistten takip eden Dr. Tahsin Biner’in paylaşımı da bu desteğin dikkat çeken örneklerinden biri oldu. Biner, yarış boyunca Toprak Razgatlıoğlu’nun mücadelesini yakından takip ederek Silverstone’daki heyecana ortak oldu. (Mehmet TUNÇ)