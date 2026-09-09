Fenerbahçe, 18 yıllık aranın ardından yeniden yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk sınavına Roma karşısında çıkmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, karşılaşma öncesinde yapılan çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığını belirterek rakibin oyun yapısının ayrıntılı şekilde analiz edildiğini söyledi. Kartal, son taktik çalışmanın ardından takımın maç planına tamamen odaklanacağını ifade etti.

KARTAL: ROMA'NIN BÜTÜN ANALİZLERİNİ YAPTIK

Roma'nın güçlü ve formda bir rakip olduğunun altını çizen Kartal, İtalyan ekibinin özellikle önde yaptığı baskıya öne çıktı. Deneyimli teknik adam, yalnızca savunma önlemleri üzerinde durmadıklarını, rakibin hücum ederken bıraktığı alanları da değerlendirdiklerini belirtti. Fenerbahçe'nin Roma'nın oyununa göre farklı bir kurgu ve dizilişle sahada olabileceğinin sinyalini veren Kartal, amaçlarının rakibin risk aldığı bölgelerden yararlanmak olduğunu dile getirdi.

OYUN PLANI SADECE GEÇİŞ ÜZERİNE KURULMAYACAK

Fenerbahçe'nin güçlü rakibi karşısında yalnızca savunmada bekleyip hızlı hücum arayan bir anlayış benimsemeyeceğini vurgulayan Kartal, oyunun farklı bölümlerinde inisiyatif almaya çalışacaklarını kaydetti. Roma'nın sahanın geniş bölümünde baskı uygulayan bir takım olduğunu ifade eden teknik adam, bu baskının beraberinde bazı boşluklar oluşturabildiğine işaret etti. Sarı-lacivertlilerin maç içerisindeki temel hedeflerinden biri, baskıyı doğru paslarla aşarak ortaya çıkan alanları değerlendirmek olacak.

ASENSIO SAKAT, GUENDOUZI FORMA GİYEMEYECEK

Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe'nin kadro planını etkileyen iki önemli eksik bulunuyor. Marco Asensio'nun sakatlığının devam ettiğini açıklayan Kartal, Matteo Guendouzi'nin de Roma karşısında takımda yer alamayacağını belirtti. Buna karşın kadrodaki diğer oyuncularına güvendiğini vurgulayan deneyimli çalıştırıcı, sahaya çıkacak isimlerin eksikleri aratmayacak bir mücadele ortaya koymasını beklediğini söyledi.

18 YILLIK ŞAMPİYONLAR LİGİ ÖZLEMİ SONA ERDİ

Roma karşılaşması Fenerbahçe açısından yalnızca yeni sezonun Avrupa'daki ilk maçı değil, aynı zamanda uzun bir aranın sona ermesi anlamını taşıyor. Sarı-lacivertliler Şampiyonlar Ligi'nde son olarak 2008 yılında mücadele etmişti. Bu nedenle yeniden Avrupa futbolunun en üst düzey kulüp organizasyonunda sahaya çıkılması, sportif hedeflerin yanı sıra kulüp ve taraftar açısından da ayrı bir önem taşıyor. Kartal da 18 yıl sonra organizasyona dönmenin takım içerisinde büyük bir heyecan oluşturduğunu söyledi.

LİG AŞAMASINDA HER PUAN ÖNEM TAŞIYOR

Şampiyonlar Ligi'nin mevcut formatında takımlar klasik grup sistemi yerine lig aşamasında mücadele ediyor. Bu yapı nedeniyle farklı rakiplere karşı oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar genel sıralamadaki konumu doğrudan etkiliyor. Dolayısıyla özellikle iç sahadaki maçlardan çıkarılacak puanlar, bir sonraki aşamaya ulaşma mücadelesinde önemli hale geliyor. Fenerbahçe de Roma karşısında hem uzun aradan sonraki dönüşüne olumlu bir başlangıç yapmak hem de lig aşamasındaki ilk puanlarını almak için sahaya çıkacak.

KARTAL'DAN TARAFTARA SABIR ÇAĞRISI

İsmail Kartal, karşılaşmanın bir "strateji maçı" olacağına dikkat çekerek tribünlerden oyunun sonuna kadar destek istedi. Taraftarın ilk dakikalardan itibaren gol beklentisine girmemesi gerektiğini belirten deneyimli teknik adam, mücadelenin farklı bölümlerinde sabırlı hareket etmenin önemini vurguladı. Kartal'a göre Fenerbahçe'nin Roma karşısındaki en önemli avantajlarından biri, iç saha atmosferini doğru şekilde kullanabilmesi olacak.

FENERBAHÇE ROMA'NIN BOŞLUKLARINI ARAYACAK

Sarı-lacivertlilerin maç planında savunma güvenliği ile hücum cesareti arasındaki denge öne çıkıyor. Önde baskı yapan takımlara karşı ilk baskı hattının aşılması, rakip savunmanın daha geniş alanlarda yakalanmasını sağlayabiliyor. Buna karşılık top kayıpları, özellikle Avrupa seviyesinde hızlı hücumlarla cezalandırılabildiği için pas tercihleri ve saha içi yerleşim kritik önem taşıyor. Kartal'ın açıklamaları, Fenerbahçe'nin Roma karşısında yalnızca rakibin oyununu bozmayı değil, tespit edilen boşlukları kullanarak kendi oyununu da kabul ettirmeyi hedeflediğini gösteriyor.