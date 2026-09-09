ANADOLU Efes ile Lokomotiv Kuban, Gloria Cup Basketbol organizasyonunda bugün karşı karşıya gelecek. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Anadolu Efes, Antalya’da düzenlenen organizasyonda Lokomotiv Kuban karşısında sahaya çıkacak.
Basketbolseverlerin yakından takip edeceği mücadele, Antalya’daki Gloria Sports Arena’da oynanacak. Organizasyonun güncel bilet sayfası da karşılaşmanın Gloria Sports Arena’da gerçekleştirileceğini doğruluyor.
ANADOLU EFES-LOKOMOTİV KUBAN MAÇI SAAT KAÇTA?
Anadolu Efes ile Lokomotiv Kuban arasındaki Gloria Cup mücadelesi, 9 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 17.00’de başlayacak.
Yeni sezon öncesindeki hazırlık sürecini sürdüren Anadolu Efes için karşılaşma, takımın son durumunu görme açısından önemli bir hazırlık sınavı olacak.
MAÇ HANGİ KANALDA?
Anadolu Efes-Lokomotiv Kuban karşılaşması HT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Basketbolseverler saat 17.00’den itibaren mücadeleyi canlı takip edebilecek.
ANADOLU EFES GLORIA CUP’TA SAHNE ALIYOR
Sezon öncesi hazırlık organizasyonlarından Gloria Cup, farklı takımları Antalya’da bir araya getiriyor. Anadolu Efes de organizasyon kapsamında oynayacağı karşılaşmalarla yeni sezon öncesindeki hazırlıklarını sürdürme fırsatı bulacak.
Lokomotiv Kuban karşılaşması da lacivert-beyazlı ekip açısından hazırlık döneminin önemli mücadelelerinden biri olacak. Teknik ekip, resmi maçlar öncesinde takımın genel durumunu ve oyuncuların performansını görme fırsatı yakalayacak.
GÖZLER SAAT 17.00’YE ÇEVRİLDİ
Basketbolseverlerin gözü bugün Antalya’da olacak. Anadolu Efes-Lokomotiv Kuban maçı saat 17.00’de Gloria Sports Arena’da başlayacak ve HT Spor’dan canlı yayınlanacak.