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Basketbolseverlerin gözü bugün Antalya’da olacak. Anadolu Efes-Lokomotiv Kuban maçı saat 17.00’de Gloria Sports Arena’da başlayacak ve HT Spor’dan canlı yayınlanacak.

Lokomotiv Kuban karşılaşması da lacivert-beyazlı ekip açısından hazırlık döneminin önemli mücadelelerinden biri olacak. Teknik ekip, resmi maçlar öncesinde takımın genel durumunu ve oyuncuların performansını görme fırsatı yakalayacak.

Sezon öncesi hazırlık organizasyonlarından Gloria Cup, farklı takımları Antalya’da bir araya getiriyor. Anadolu Efes de organizasyon kapsamında oynayacağı karşılaşmalarla yeni sezon öncesindeki hazırlıklarını sürdürme fırsatı bulacak.

Anadolu Efes-Lokomotiv Kuban karşılaşması HT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Basketbolseverler saat 17.00’den itibaren mücadeleyi canlı takip edebilecek.

Yeni sezon öncesindeki hazırlık sürecini sürdüren Anadolu Efes için karşılaşma, takımın son durumunu görme açısından önemli bir hazırlık sınavı olacak.

Anadolu Efes ile Lokomotiv Kuban arasındaki Gloria Cup mücadelesi, 9 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 17.00’de başlayacak.

Basketbolseverlerin yakından takip edeceği mücadele, Antalya’daki Gloria Sports Arena’da oynanacak. Organizasyonun güncel bilet sayfası da karşılaşmanın Gloria Sports Arena’da gerçekleştirileceğini doğruluyor.

ANADOLU Efes ile Lokomotiv Kuban, Gloria Cup Basketbol organizasyonunda bugün karşı karşıya gelecek. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Anadolu Efes, Antalya’da düzenlenen organizasyonda Lokomotiv Kuban karşısında sahaya çıkacak.

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