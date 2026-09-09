Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, takımının Premier Lig'deki başarılı savunma performansının ardından futbolcularına sıra dışı bir motivasyon sözü verdi. Ilıcalı, Chelsea karşılaşmasının da gol yenmeden tamamlanması halinde daha önce gündeme gelen Las Vegas tatilinin farklı bir biçimde gerçekleştirileceğini belirterek, "Chelsea maçını da gol yemeden geçirirsek, onları Las Vegas'a göndermem. Las Vegas'ı onların ayağına getiririm" ifadelerini kullandı.

HULL CITY PREMIER LİG'E SAVUNMASIYLA BAŞLADI

Premier Lig'e yükselen Hull City, sezonun ilk üç lig karşılaşmasında kalesini gole kapatmayı başardı. İngiliz futbolunun en üst seviyesine dönüş yapan ekip, Manchester United karşısında 2-0, Coventry City deplasmanında 1-0 kazanırken Aston Villa ile 0-0 berabere kaldı. Böylece ilk üç haftayı 7 puanla ve gol yemeden tamamlayan Hull City, sezona güçlü bir başlangıç yaptı.

Hull City'nin bu performansı Premier Lig tarihinde de sınırlı sayıda örneği bulunan bir başarıya dönüştü. İstatistiklere göre Hull, Premier Lig'e yükseldiği sezonun ilk üç maçında gol yemeyen üçüncü takım oldu. Daha önce Charlton Athletic 1998-99, Huddersfield Town ise 2017-18 sezonunda aynı başarıyı göstermişti.

GOL YEMEME SERİSİ TAKIMIN EN ÖNEMLİ KOZU

Hull City'nin sezon başındaki sonuçlarında savunma organizasyonu belirleyici rol oynuyor. Teknik ekibin kompakt takım yapısını öne çıkaran yaklaşımı, rakiplerin hücum alanlarını daraltmayı ve top kaybından sonra hızlı biçimde savunma düzenine dönmeyi amaçlıyor. Premier Lig gibi hücum kalitesi yüksek takımların bulunduğu bir organizasyonda yeni yükselen ekipler açısından savunma istikrarı, ligde kalma yarışında önemli avantajlardan biri olarak görülüyor.

Takımın gol yememe serisinin lig maçlarının da ötesine uzanması, Ilıcalı'nın futbolcular için ortaya koyduğu ödülü daha anlamlı hale getirdi. Futbolda yönetimlerin prim, tatil veya takım etkinlikleri gibi ödülleri performans hedeflerine bağlaması sık kullanılan motivasyon yöntemleri arasında yer alıyor. Bu tür uygulamalarda amaç yalnızca bireysel performansı değil, gol yememe gibi bütün takımın katkısını gerektiren ortak hedefleri de teşvik etmek.

SIRADAKİ SINAV CHELSEA

Hull City'nin Premier Lig'deki gol yememe serisi açısından sıradaki önemli sınav Chelsea karşılaşması olacak. İki ekip 12 Eylül'de karşı karşıya gelecek. Hull açısından mücadele yalnızca puan mücadelesi değil, sezonun ilk haftalarında oluşan savunma istikrarının güçlü bir rakip karşısında ne ölçüde sürdürülebileceğini göstermesi bakımından da önem taşıyor.

ILICALI'DAN FARKLI MOTİVASYON YÖNTEMİ

Acun Ilıcalı'nın "Las Vegas'ı onların ayağına getiririm" sözleri, futbolculara verilen klasik maç primi veya tatil ödüllerinden farklı bir yaklaşım olarak öne çıktı. Daha önce aktardığımız gibi Ilıcalı'nın Hull City futbolcularına yönelik ödül sözü takımın performans hedefiyle bağlantılı olarak gündeme gelmişti. Açıklamanın ayrıntılarında söz konusu organizasyonun nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin somut bir program paylaşılmazken, vaadin temel şartını Chelsea karşısında da kalenin gole kapatılması oluşturuyor.

Hull City açısından sezonun henüz başlangıç bölümünde elde edilen sonuçların uzun vadeli başarıya dönüşmesi için savunmadaki disiplinin devam ettirilmesi gerekiyor. Premier Lig'de fikstür ilerledikçe rakiplerin oyun tarzları ve hücum özellikleri değişirken, yeni yükselen takımların kadro derinliği ve performans sürekliliği daha fazla önem kazanıyor. Chelsea karşılaşması da Hull City'nin ilk haftalarda ortaya koyduğu dirençli görüntünün önemli testlerinden biri olacak.