MERSİN’in Tarsus ilçesinde serinlemek amacıyla Berdan Irmağı’na giren Efe Akar (17), akıntıya kapılarak boğuldu. Ekiplerin arama çalışmaları sonucu cansız bedenine ulaşılan Akar’ın dün doğum günü olduğu öğrenildi.

SERİNLEMEK İÇİN IRMAĞA GİRDİ

Olay, öğle saatlerinde Tarsus ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi’ndeki Berdan Irmağı’nda meydana geldi. Serinlemek amacıyla ırmağa giren Efe Akar, bir süre sonra akıntıya kapıldı.

Akar’ın suda kaybolduğunu fark eden çevredekiler durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, arama kurtarma ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Bölgede çalışma başlatan ekipler, ırmakta yaptıkları aramanın ardından 17 yaşındaki Efe Akar’ın cansız bedenine ulaştı.

Acı haberi alarak olay yerine gelen Akar’ın yakınları büyük üzüntü yaşadı. Nehir kenarında bekleyen yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Efe Akar’ın cansız bedeni, gerekli incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

BİR GÜN ÖNCE DOĞUM GÜNÜYDÜ

Olayın ardından ortaya çıkan bir ayrıntı ise acıyı daha da artırdı. Hayatını kaybeden Efe Akar’ın bir gün önce doğum günü olduğu belirtildi.

17 yaşındaki Akar’ın ölümü yakınlarını yasa boğdu. Olayla ilgili inceleme sürüyor.