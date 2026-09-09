POLONYA’nın orta kesimindeki Mazowieckie bölgesinde yolcu treni ile kamyonun hemzemin geçitte çarpışması sonucu büyük bir kaza meydana geldi. Yaklaşık 120 yolcunun bulunduğu trenin bir bölümünün raydan çıktığı kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, 19 kişi yaralandı.

HEMZEMİN GEÇİTTE KAMYONLA ÇARPIŞTI

Polonya basınında yer alan haberlere göre kaza, Mazowieckie bölgesine bağlı Sokolniki Suche köyünde yerel saatle 11.25 sıralarında meydana geldi.

Lublin kentinden Szczecin yönüne giden ve içerisinde yaklaşık 120 yolcunun bulunduğu yolcu treni, hemzemin geçide giren bir kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle trenin bir kısmı raydan çıktı.

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda acil servis ve kurtarma ekibi sevk edildi. Ekipler, tren ve çevresinde çalışma başlattı.

İLK BELİRLEMELERE GÖRE 20 KİŞİ YARALANDI

Kazanın hemen ardından yapılan ilk açıklamalarda 4’ü ağır olmak üzere toplam 20 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı.

Mazowieckie itfaiye teşkilatına dayandırılan haberlerde, hastaneye kaldırılan ağır yaralılardan birinin yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği belirtildi. Böylece kazada yaralananların sayısı 19 olarak kaydedildi.

MAKİNİST VE KAMYON SÜRÜCÜSÜ DE AĞIR YARALANDI

Ağır yaralananlar arasında trenin makinisti ile kamyon sürücüsünün de bulunduğu bildirildi. Ayrıca 2 yolcunun durumunun ağır olduğu aktarıldı.

Kazanın ardından ekiplerin hem raydan çıkan tren çevresinde hem de hemzemin geçitteki çalışmaları devam etti.

TREN SEFERLERİ ASKIYA ALINDI

Kaza demir yolu ulaşımını da etkiledi. Wolanow ile Przysucha arasındaki tren seferleri geçici olarak askıya alındı.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürerken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.