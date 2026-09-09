Serik'te çıkan orman yangınının ardından ortaya çıkan görüntülerden biri büyük ilgi gördü. Feyzi Fırat Aksay (11) ve kuzeni Furkan Aslan (12), alevlerin tehdit ettiği bölgede yürümekte zorlanan ‘Sarıkız’ isimli keçiyi sırtlarında taşıyarak güvenli alana çıkardı.

YANGIN 9 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI

Serik ilçesine bağlı Sarıabalı Mahallesi'nin Yemişlitahta, Hacıveliler ve Çiftlik mevkilerinde önceki gün eş zamanlı orman yangınları çıktı. Ekiplerin yaklaşık 9 saat süren mücadelesinin ardından yangınlar kontrol altına alındı.

Sarıabalı'nın yanı sıra Deniztepesi Mahallesi'ne de kısmen sıçrayan yangında ilk belirlemelere göre biri boş olmak üzere 6 ev yandı. Çok sayıda plastik sera ve tarım arazisi de alevlerden etkilendi.

Yangının yerleşim yerlerini tehdit etmesi üzerine tahliye kararı alınırken, bölgedeki vatandaşlar hayvanlarıyla birlikte güvenli alanlara geçti.

‘SARIKIZ’I GERİDE BIRAKMADILAR

Yangın sırasında yürümekte güçlük çeken keçinin yardımına ise iki kuzen yetişti. Feyzi Fırat Aksay ve Furkan Aslan, keçiyi dönüşümlü olarak sırtlarına alıp yangın bölgesinden uzaklaştırdı. O anlara ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla iki çocuğun çabası ilgi gördü.

Kendisinin büyüttüğü keçiye ‘Sarıkız’ adını verdiğini anlatan Feyzi Fırat Aksay, “Hayvanlarımızı otlatmaya gitmiştik. Bu da rahatsızlandı. Kenarda kaldı. Ben de omuzladım ve buraya getirdim. O an rahatsızlandığı için biraz üzüldüm. Adı ‘Sarıkız’. Bu şekilde kucaklayıp taşıdım. Onu çok seviyorum” dedi.

‘YARISINA KADAR O, YARISINA KADAR BEN TAŞIDIM’

Furkan Aslan da kuzenine yardım ederek Sarıkız'ı güvenli bölgeye ulaştırdıklarını söyledi. Aslan, “Fırat aldı kucakladı, sırtına almasına yardım ettim. ‘Yorulduysan alayım’ dedim. Sonra ben aldım sırtıma, götürdüm. Önce Fırat taşıdı, sonra ben taşıdım. Yarısına kadar o taşıdı, yarısına kadar ben taşıdım” diye konuştu.

Hayvanları çok sevdiğini söyleyen Furkan Aslan, büyüdüğünde hayvancılık yapmak istediğini belirtirken, Feyzi Fırat Aksay da gelecekte hayvancılıkla uğraşmak ve kepçe operatörü olmak istediğini ifade etti.