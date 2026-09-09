Inter Miami formasıyla aktif futbol kariyerini sürdüren Lionel Messi’nin, İspanya 2. Lig ekiplerinden CD Eldense’yi satın almak için önemli bir aşamaya geldiği öne sürüldü. İspanyol basınındaki haberlere göre Arjantinli yıldız, Alicante temsilcisinin hisselerinin tamamını devralmak üzere mevcut sahiplerle prensip anlaşmasına vardı. Planlanan işlem tamamlanırsa Messi, kulübün yüzde 100 hissesinin sahibi olacak ve yatırımda herhangi bir ortak ya da üçüncü taraf yer almayacak.

SATIN ALMA SÜRECİ NASIL İLERLEYECEK?

Prensip anlaşması, kulübün hemen el değiştirdiği anlamına gelmiyor. Futbol kulüplerindeki büyük ölçekli satın almalarda tarafların mali tabloları, borç ve yükümlülükleri, devam eden sözleşmeleri, hukuki riskleri ve şirket yapısını ayrıntılı biçimde incelemesi gerekiyor. “Due diligence” olarak adlandırılan bu inceleme süreci tamamlandıktan sonra nihai sözleşmelerin imzalanması ve hisse devrine ilişkin resmi işlemlerin gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Messi’nin Eldense’nin tamamını satın almayı planlaması nedeniyle süreçte İspanya Yüksek Spor Konseyi’nin onayı da önem taşıyor. İspanya’da profesyonel futbol kulüplerindeki büyük pay değişimleri yalnızca alıcı ve satıcı arasındaki ticari bir işlem olarak değerlendirilmiyor; hissedarlık yapısının şeffaflığı ve profesyonel müsabakaların bütünlüğü açısından da incelemeye tabi tutuluyor. Bu nedenle taraflar anlaşmış olsa bile resmi izinler tamamlanmadan satış kesinleşmiş kabul edilmiyor.

ELDENSE'DE SAHİPLİK YAPISI KISA SÜREDE DEĞİŞTİ

CD Eldense’de son dönemde kulüp yönetimi ve sahiplik yapısı açısından önemli bir hareketlilik yaşandı. Alicante merkezli kulüp, Ekim 2025’te Pascual Perez’den devralınmasının ardından Juan Carlos Trujillo’nun öncülük ettiği uluslararası yatırım grubunun yönetimine geçmişti. Messi’nin gündeme gelen hamlesi, bu değişimin üzerinden uzun süre geçmeden kulübün yeniden el değiştirebileceği anlamına geliyor.

Satış görüşmeleri öncesinde Arjantinli yatırımcı Ricardo Pini’nin Eldense için 12 milyon euroluk teklif sunduğu belirtilmişti. Ancak Messi’nin devreye girmesiyle satın alma görüşmelerinin yön değiştirdiği aktarılıyor. Messi’nin kulübü hangi bedelle satın alacağına ilişkin ise kamuoyuna açıklanmış kesin bir rakam bulunmuyor. Bu nedenle daha önce gündeme gelen teklif tutarıyla olası Messi anlaşmasının bedelini aynı kabul etmek mümkün değil.

MESSI İÇİN SAHA DIŞINDA YENİ BİR DÖNEM

Olası satın alma, Messi’nin aktif futbolculuk sonrasındaki kariyer planları açısından da öne çıkıyor. Dünyaca tanınan futbolcuların kariyerlerinin son dönemlerinde veya futbolu bıraktıktan sonra kulüp yatırımlarına, sportif yapılanmalara ve futbol şirketlerine yönelmesi son yıllarda giderek daha sık görülen bir model haline geldi. Böyle bir yatırım, eski futbolcuların yalnızca marka yüzü olarak değil, kulüplerin uzun vadeli sportif ve ticari stratejilerinde doğrudan karar verici olarak rol üstlenmelerine imkan sağlayabiliyor.

ELDENSE İÇİN NE ANLAMA GELEBİLİR?

Elda kentini temsil eden CD Eldense açısından Messi gibi küresel ölçekte tanınan bir ismin kulüp sahibi olması, sportif sonuçlardan bağımsız olarak uluslararası görünürlüğü önemli ölçüde artırabilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Sponsorluk ilgisi, ticari ortaklıklar, forma ve lisanslı ürün satışları ile kulübün uluslararası pazarlardaki bilinirliği böyle bir sahiplik değişiminden etkilenebilir. Ancak yatırımcının profili tek başına sportif başarıyı garanti etmiyor; kadro planlaması, altyapı, teknik yapılanma ve sürdürülebilir bütçe yönetimi kulübün geleceğinde belirleyici olmaya devam edecek.

İSPANYA FUTBOLUYLA BAĞINI SÜRDÜRME PLANI

Messi’nin aktif futbol kariyerinin ardından yeniden İspanya’ya, özellikle de uzun yıllarını geçirdiği Katalonya’ya dönerek yaşamını burada sürdürmeyi planladığı da aktarılıyor. Eldense yatırımı bu açıdan değerlendirildiğinde, Arjantinli yıldızın İspanya futboluyla bağını futbolculuk sonrasında da farklı bir rolle sürdürme isteğinin parçası olabilir. Ancak kulübün fiilen el değiştirmesi için inceleme, nihai sözleşme ve resmi onay süreçlerinin tamamlanması gerekiyor.