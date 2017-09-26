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NBA’in ilk kadrolu kadın yorumcusu oldu!

Cinsiyetler arası bariyerleri kaldırıp, eşitsizliği en aza indirmek için bugüne dek ciddi atılımlar yapan NBA’de bu sefer medya alanında kilometre taşı maiyetinde bir gelişme yaşandı

NBA’in ilk kadrolu kadın yorumcusu oldu!

Cinsiyetler arası bariyerleri kaldırıp, eşitsizliği en aza indirmek için bugüne dek ciddi atılımlar yapan NBA’de bu sefer medya alanında kilometre taşı maiyetinde bir gelişme yaşandı

26 Eylül 2017 Salı 10:47
NBA’in ilk kadrolu kadın yorumcusu oldu!
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NBA'in en başarılı saha kenarı muhabirlerinden Doris Burke, geçici olarak yaptığı maç yorumculuğunda kalıcı olmayı başardı. Burke'ün bağlı bulunduğu ESPN'in haftaiçinde Burke'ün kanaldaki kadrolu yorumculardan biri olacağını açıklaması bekleniyor. Bu gelişme, NBA'de ilk kez bir kadının ulusal kanal ölçeğinde daimi yorumculuk yapacağı anlamını taşıyor.

İlk kez 2009'da NBA Finalleri'nde yorumculuk koltuğuna oturan Burke, buradaki performansıyla sivrilmiş, daha sonra çeşitli maçlarda çeşitli takımlar adına yorumculuk yapıp, finallerin aranan seslerinden birine dönüşmüştü. Ünlü ismin konferans finalleri ve finalde saha kenarı muhabirliğine de devam edeceği belirtiliyor.

Geçtiğimiz yıllar içinde Spurs'ün asistan koçu Becky Hammon, bir NBA organizasyonunda maç yöneten ilk kadın olmuş ve 2015'te Spurs'ün NBA Yaz Ligi takımını şampiyonluğuna taşımıştı.

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Anahtar Kelimeler:
NBADoris Burke
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