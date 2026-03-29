Arda Güler’in Liverpool’a gideceği ve Xabi Alonso’nun İngiliz devinin başına geçeceği yönündeki iddialar Avrupa basınında yeniden öne çıktı. Ancak 29 Mart 2026 itibarıyla taraflardan resmi bir açıklama gelmiş değil.

Arda Güler Liverpool’a transfer oluyor şeklindeki iddialar sosyal medyada hızla yayılırken, transfer dosyasında şu aşamada netleşmiş resmi bir gelişme bulunmuyor. Avrupa basınında yer alan haberlerde, Liverpool’da teknik direktörlük koltuğu için Xabi Alonso isminin öne çıktığı, genç yıldız Arda Güler’in de olası transfer listesinde yer aldığı ileri sürülüyor. Ancak bu haberlerin tamamı şu an için kulis bilgisi ve iddia düzeyinde duruyor.

ARDA GÜLER İÇİN LIVERPOOL İDDİASI NEREDEN ÇIKTI?

İngiliz ve Avrupa futbol medyasında son günlerde çıkan haberlerde, Liverpool’un Arda Güler’i yakından takip ettiği öne sürüldü. Bazı yayınlarda bu ilginin, Xabi Alonso’nun olası göreve gelişiyle birlikte daha da güçlenebileceği yazıldı. Özellikle Arda’nın oyun görüşü, sol ayağı ve hücumdaki yaratıcılığı nedeniyle, Liverpool’un hücum hattında değerlendirilebilecek isimler arasında gösterildiği aktarılıyor.

Ancak burada önemli bir ayrıntı var. “Yüksek maaş verildi”, “ilk 11 garantisi sunuldu”, “anlaşma tamam” gibi ifadeler şu an için resmi belgelerle doğrulanmış değil. Bu nedenle transferin olmuş gibi sunulması doğru görünmüyor. Haber akışında en dikkat çekici nokta da bu zaten. Çok konuşuluyor ama ortada henüz imza yok.

XABİ ALONSO CEPHESİNDE DURUM NE?

Real Madrid, 12 Ocak 2026’da yaptığı resmi açıklamayla Xabi Alonso ile yolların ayrıldığını duyurdu. Bu gelişme sonrası Alonso’nun adı Avrupa’daki birçok büyük kulüple anılmaya başladı. Liverpool da bunlardan biri oldu. Öte yandan Liverpool’un resmi sitesinde Arne Slot halen takımın teknik direktörü olarak yer alıyor ve kulüp kanadından görev değişikliğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmış değil.

Bu da şu anlama geliyor: Xabi Alonso’nun Liverpool’a gideceği iddiası güçlü bir söylenti, fakat henüz resmiyet kazanmış bir atama yok. Dolayısıyla Arda Güler transferinin de doğrudan bu senaryoya bağlanması için erken bir tablo var.

ARDA GÜLER’İN MEVCUT DURUMU

Arda Güler, UEFA oyuncu profilinde halen Real Madrid futbolcusu olarak listeleniyor. Genç yıldızın kulüpteki sözleşme durumu ve geleceğine ilişkin resmi bir ayrılık açıklaması bulunmuyor. Bu nedenle “yeni takımı belli oldu” ifadesi, mevcut veriler ışığında kesinlik taşımıyor.

Transfer söylentilerinin büyümesinde Arda’nın genç yaşı, yüksek potansiyeli ve Avrupa’daki büyük kulüpler için cazip bir profil oluşturması etkili oluyor. Hele bir de Premier Lig’de ilk 11 şansı gibi başlıklar ortaya atılınca, haber doğal olarak daha da büyüyor. Türkiye’de futbol kamuoyu da bu yüzden gelişmeleri çok yakından izliyor.

LIVERPOOL NEDEN ARDA GÜLER’LE ANILIYOR?

Liverpool’un son dönemde hücum hattında yeniden yapılanma ihtiyacı yaşadığına dair yorumlar yapılıyor. Bu nedenle Arda Güler Liverpool transfer iddiası yalnızca isim bazlı bir dedikodu gibi durmuyor; taktiksel açıdan da tartışılıyor. Arda’nın çizgiye yakın başlayıp içe kat edebilmesi, oyun kurulumuna yardım etmesi ve dar alanda çözüm üretmesi, onu üst düzey kulüpler için cazip hale getiriyor.

Yine de bugünkü tabloya bakıldığında, haberin güvenli çerçevesi şu: İlgi var deniyor, temas olabilir deniyor, fakat resmi anlaşma yok. Okurun en çok dikkat etmesi gereken yer tam olarak burası.

ŞİMDİ GÖZLER RESMİ AÇIKLAMALARDA

Önümüzdeki günlerde Liverpool’dan teknik direktör konusunda, Real Madrid veya Arda Güler cephesinden de oyuncunun geleceğine ilişkin yeni açıklamalar gelirse dosya hızla netleşebilir. Şu an için ise Avrupa basınındaki haberler, iddia ve kulis niteliğini koruyor.

Alanya’dan bakınca bile bu haber ilgi çekiyor; çünkü Arda Güler gibi bir ismin Premier Lig’e gitmesi sadece transfer başlığı değil, Türk futbolunun vitrini açısından da ayrı bir eşik anlamına geliyor.