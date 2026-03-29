Turizm cenneti Alanya'da alarm zilleri bu kez yeni nesil için çalıyor. Şehrin yerel ekonomisindeki iş bulma sıkıntısı ve düşük ücret politikaları, bölgenin dinamik nüfusunu adeta göçe zorluyor. Şehirde tutunmaya çalışan gençler, hayatta kalabilmek ve maddi güvence sağlayabilmek adına başka kentlere yönelmek zorunda kalıyor.

KARİYER ÇIKMAZI VE MAAŞ KRİZİ BÜYÜYOR

Son dönemde giderek tırmanan işsizlik rakamları ve yetersiz gelir olanakları, gençlerin yaşam stratejilerini kökünden değiştirdi. Özellikle üniversite eğitimini tamamlayan diplomalı gençler, Alanya'da kendi alanlarında ilerleme fırsatı bulamadıkları için mecburen istihdamın daha geniş olduğu metropollerin yolunu tutuyor.

"BU ŞEHİRDE BİR GELECEK GÖREMİYORUZ"

Ekonomik şartların getirdiği ağır yük, yeni neslin kentle olan bağlarını da koparma noktasına getirdi. Aslında kendi memleketlerinde kalıp bir hayat kurmayı istediklerini ancak şartların buna izin vermediğini belirten gençler, karşılaştıkları tabloyu "Alanya'da gelecek göremiyoruz" sözleriyle özetliyor.

UZMANLARDAN KORKUTAN UYARI: BEYİN GÖÇÜ TEHLİKESİ

Yaşanan bu sessiz ama derin göç dalgası uzmanları da alarma geçirdi. Kalifiye ve eğitimli genç nüfusun kitleler halinde şehri terk etmesinin, kentin sosyal dokusunda ve yerel ekonomisinde uzun vadede ağır sonuçlar doğuracağına dikkat çekiliyor. Alanya'nın kendi beyin gücünü kaybetmesinin, kentsel gelişimi ve refahı derinden sarsacak kilit bir risk olduğu vurgulanıyor.