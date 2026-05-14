Alanya turizmi 2026 sezonuna beklenenden daha yavaş bir başlangıç yaptı. Hava sıcaklıklarının istenilen seviyelere gecikmeli ulaşması ve Türkiye’nin yakın coğrafyasındaki jeopolitik gelişmeler, sezonun ilk haftalarında hareketliliği sınırladı. Buna rağmen Alanya’daki birçok turistik tesisin kapılarını açtığını belirten Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Cem Özcan, doluluk oranlarının yüzde 50 seviyelerinde seyrettiğini açıkladı.

Özcan, Alanya’nın güçlü turizm altyapısı, deneyimli sektör kadrosu ve dört mevsime yayılan turizm potansiyeli sayesinde bu yıl da önemli bir ziyaretçi sayısına ulaşabileceğini ifade etti. Çevresel ve bölgesel olumsuzlukların yaşanmaması halinde ilçenin yıl sonunda 7 milyonun üzerinde misafir ağırlamasının mümkün olduğunu vurguladı.

ALANYA 40’TAN FAZLA ÜLKEDEN MİSAFİR AĞIRLIYOR

Alanya’nın en önemli avantajlarından birinin tek bir pazara bağımlı olmaması olduğunu belirten Cem Özcan, ilçeye 40’tan fazla ülkeden turist geldiğini söyledi. Ziyaretçi sayısında Almanya ve Rusya’nın ilk sıralarda yer aldığını kaydeden Özcan, İngiltere ve Doğu Avrupa ülkelerinin de Alanya turizminde önemli paya sahip olduğunu dile getirdi.

Farklı pazarlardan turist çekebilme kapasitesinin, Alanya’yı rakip destinasyonlara karşı daha güçlü hale getirdiğini ifade eden Özcan, bu çeşitliliğin doluluk oranlarına olumlu yansıdığını belirtti.

BAYRAM VE İÇ PAZAR HAREKETLİLİĞİ BEKLENTİYİ ARTIRDI

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının iç pazarda önemli bir hareketlilik yaratacağını söyleyen Özcan, yerli turistlerin özellikle okulların kapanmasıyla birlikte Alanya’ya ilgisinin artacağını kaydetti.

Bayram dönemiyle birlikte otellerde doluluk oranlarının belirgin şekilde yükselmesini beklediklerini ifade eden Özcan, sezonun yaz aylarında daha güçlü bir ivme kazanacağını söyledi.

HEDEF 2025 RAKAMLARININ ÜZERİNE ÇIKMAK

Turizm sektörünün bu yılki temel hedeflerinden birinin geçen yılın rakamlarını aşmak olduğunu belirten Özcan, 2025 performansının üzerine çıkmayı beklediklerini dile getirdi. Alanya’nın doğal güzellikleri, konaklama kapasitesi, gastronomi seçenekleri ve sosyal yaşamıyla güçlü bir destinasyon olmaya devam ettiğini vurguladı.

“SORUNSUZ VE BEREKETLİ BİR SEZON DİLİYORUZ”

Cem Özcan, bölgedeki savaş ortamının sona ermesinin turizm açısından büyük önem taşıdığını belirterek, “Savaşın adı bile kötü bir şey. İnşallah sınırımızdaki olumsuzluklar sona erer ve Alanya ile Türkiye genelinde güzel, sorunsuz ve bereketli bir turizm sezonu geçiririz” dedi.