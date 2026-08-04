Galatasaray, yeni sezon öncesi savunma hattında önemli bir eksikle karşı karşıya kaldı. Dünya Kupası'nda yaşadığı sakatlığın ardından tedavi süreci devam eden Wilfried Singo'nun sahalara dönüşü beklenenden daha geç olacak. Fildişi Sahilli savunmacının, Süper Lig'in ilk haftasında Çorum FK ile oynanacak mücadelede forma giyemeyeceği öğrenildi. Mynet

TEDAVİ SÜRECİ İKİ HAFTA DAHA SÜRECEK

Galatasaray'da sezon hazırlıkları sürerken teknik heyetin planlarını etkileyen gelişme Wilfried Singo'dan geldi. Edinilen bilgilere göre 25 yaşındaki stoperin tam anlamıyla hazır hale gelebilmesi için yaklaşık iki haftalık bir tedavi ve bireysel çalışma sürecine daha ihtiyacı bulunuyor.

Bu nedenle Singo'nun, 14 Ağustos Cuma günü oynanacak Süper Lig'in açılış haftasındaki Çorum FK karşılaşmasında görev alması beklenmiyor. Mynet

DÜNYA KUPASI'NDA SAKATLANMIŞTI

Wilfried Singo, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Fildişi Sahili'nin Almanya ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkmıştı. İlk kontrollerde ciddi bir sorun tespit edilmediği açıklansa da oyuncunun tam iyileşme süreci beklenenden uzun sürdü. Anadolu Ajansı +1

SAVUNMADA PLANLAR DEĞİŞEBİLİR

Singo'nun yokluğunda teknik direktör Okan Buruk'un savunma kurgusunda Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı ve Kaan Ayhan gibi isimlere daha fazla görev vermesi bekleniyor. Sezonun ilk resmi maçında savunma rotasyonunun nasıl şekilleneceği merak konusu oldu.

GEÇEN SEZON TAKIMA ÖNEMLİ KATKI SAĞLADI

Wilfried Singo, geride kalan sezonda Galatasaray formasıyla 29 resmi karşılaşmada görev yaptı. Fildişi Sahilli futbolcu bu süreçte 2 gol ve 3 asistlik performans sergileyerek yalnızca savunmadaki katkısıyla değil, hücumdaki etkinliğiyle de öne çıktı.

WILFRIED SINGO KİMDİR?

Wilfried Singo, 25 Aralık 2000'de Fildişi Sahili'nde doğdu. Sağ bek ve stoper mevkilerinde görev yapabilen futbolcu, profesyonel kariyerine Torino'da başladı. Güçlü fiziği, hava toplarındaki etkinliği ve atletik yapısıyla öne çıkan Singo, daha sonra Monaco'da forma giydi.

Fildişi Sahili Milli Takımı'nın da düzenli oyuncuları arasında yer alan Singo, Galatasaray'a transferinin ardından kısa sürede savunmanın önemli isimlerinden biri oldu. Hem üçlü hem de dörtlü savunma sistemlerinde görev yapabilen deneyimli oyuncu, çok yönlü yapısıyla teknik ekibin en güvendiği isimler arasında gösteriliyor.