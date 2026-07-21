TEKİRDAĞ'ın Hayrabolu ilçesinde kamyon ile hafif ticari aracın kavşakta çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan iki kadın, kaldırıldıkları hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Hayrabolu ilçesi Hisar Mahallesi'ndeki kavşakta meydana geldi. Hakan G. (42) yönetimindeki 59 ACA 897 plakalı kamyon ile Baran C. (20) idaresindeki 16 JDS 04 plakalı hafif ticari araç henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araçta bulunan sürücü Baran C. ile Fikret Kırımlı (73), Elif Kırımlı (3), Ümran Kırımlı (33) ve Vildan Kırımlı (70) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Hayrabolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan Ümran Kırımlı ile Vildan Kırımlı, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından jandarma ekipleri kamyon sürücüsü Hakan G.'yi gözaltına alırken, olay yerinde inceleme başlatıldı. Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için soruşturmanın sürdüğü bildirildi.