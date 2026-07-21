KÜRESEL Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı resepsiyonuna katıldı.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen resepsiyonda KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve eşiyle görüşen Dim, çifti tebrik etti. Türkiye'yi temsilen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanı sıra bazı bakanlar, milletvekilleri ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman da resepsiyonda yer aldı. Programa ayrıca duayen gazeteci Yavuz Donat da katıldı.

Resepsiyonun ardından değerlendirmede bulunan Mehmet Ali Dim, "Kardeş KKTC halkının 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutluyorum" ifadelerini kullandı.