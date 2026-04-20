15 Nisan’da meydana gelen silahlı saldırının ardından birçok velinin çocuklarını okula göndermek istemediklerini belirtmeleri üzerine Kahramanmaraş Valiliği, Ayser Çalık Ortaokulu’nun geçici olarak kapatılıp, öğrencilerin Şehit Tebernuş Özler Ortaokulu’nda eğitime devam etmelerine karar verdi. Bugün öğrenciler, yeni okullarında ilk derslerine girdi. Öğlenci olan Ayser Çalık Ortaokulu öğrencilerini okula velileri getirdi.

Ayrıca ilk gün Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen 20 kişilik ulusal psikososyal destek ekibi ile 40 kişilik il psikososyal destek ekibi de okulda görev aldı. Ekipler, öğretmen ve öğrencilere danışmanlık hizmeti verecek.

İlk ders öncesi okul bahçesinde tören düzenlendi. Törende Kur’an-ı Kerim okunup dualar edildi. Daha sonra okul müdürü Cemal Kocabey, yaptığı konuşmada öğrencilerin kendilerine emanet olduğunu söyledi. Kocabey, "Başta başkanlığımız olmak üzere biz okul yöneticileri, öğretmenlerimiz elimizden gelen tüm gayreti sarf edeceğiz. Kıymetli velilerimiz de inşallah mutmain olsun, inşallah gözünüz arkada kalmayacak. Elimizden gelen bütün gayreti sarf edeceğiz. Velilerimiz de buraya kadar gelmişler. Biz emanetlerinizi aldık, emaneti bizde. Alıp çocuklarınızı getirmişsiniz, kıymet vermişsiniz çok teşekkür ediyoruz. Rabb'im sizin de çocuklarınızın da ayağına taş değdirmesin" diye konuştu.

Törenin ardından öğrenciler sınıflarına alındı.

'ÇOK KİBAR BİR HANIMEFENDİYDİ'

Yeni okula çocuklarını getiren velilerden Neziha Tamursoylu, çok üzgün olduklarını belirterek, saldırıda yaşamını yitiren Ayla öğretmeni tanıdığını söyledi. Tamursoylu, "Oğlum 7/A sınıfında sabahçıydı. Oğlum eve geldi daha sonra ‘Egemen’ geldi mi’ diye aradılar. O vefat edenler de benim çocuklarım, Allah rahmet eylesin. Ayla öğretmen de 5’inci sınıfın öğretmeniydi. Çok kibar bir hanımefendiydi. Biraz hüzünlüyüz ama ne yapabilirim? Mecburum, çocuklar eğitimsiz olmaz. Biraz çocuklarda korku var. ‘Okulumuz yine Ayser Çalık’ diye heveslenerek geldi. O tabelanın asılması da bana göre çok iyi oldu. Başka okula gitmeyi de istemediler" dedi.

'ESKİ SİSTEMİ İSTİYORUZ'

Velilerden Yusuf Gürbüz ise sadece kendilerinin değil, tüm Türkiye’nin hüzne bozulduğunu belirterek şunları söyledi:

"Yeni okul çok harika. Ben bittiği yerden başlamasını istiyorum. Ama şu da bir gerçek. Toplumca, eski sistemin gelmesini istiyorum. Bizim dönemimizde eğitim nasıldı? Öğretmenler arasında, öğrenciler arasında olsun ben eskisini istiyorum. Mesela Ayser Çalık’ta toplantılara katılırdık biz, ‘Eti ve kemiği sizin’ derdim. Bunu dememizin amacı zorbalık, kavga, dövüş değil. İnsanların güveni, öğrencilere, öğretmene güven. O nedenle ben eski sistemi istiyorum arkadaşlar. Ben öğretmenlerime sonsuz güveniyorum ve bizim dönemimizin eğitimini almalarını istiyorum. Öğretmenler ‘Yusuf Bey siz öyle diyorsunuz ama veliler aynı şeyi düşünmüyor’ diyor. Öğretmenler harika bir öğretmen ve öğretmenler de işin içinden çıkamaz oldu.”

'BÖYLE BİR CANİYİ YETİŞTİREN DE EN AĞIR CEZAYI ALMALI'

Serdar Ercan ise 5’inci sınıf öğrencisi oğlu Yiğit Emir’in saldırıdan yara almadan kurtulduğunu söyledi. Ercan, “Öğretmenleri silah seslerini duymuş. Öğretmenleri kapıyı aralayıp bakmış, saldırganı gördüğünde bütün öğrencilerine duvar kenarına gidip sıraların altına saklanmalarını, siper almalarını söylemiş. Öğrencileri korumuş. Çok şükür bizim oğlumuzun sınıfına girmedi. Psikolojik olarak aynı okulda olmamalarını ben doğru buluyorum en azından böyle geçiş sürecinde çocuklar o ortamdan uzaklaşmalı. Tabii ki büyük bir travma, bence doğru bir tercih. Bu olay planlı bir saldırı değil, münferit, sorumsuz bir ailenin, babasının alıp götürüp atış talimi yaptırdığı, sorumsuz bir anne babanın kurban gitmiş bir evladı. Türkiye’de her okulda her gün olacak diye bir kaygıya, endişeye kapılmayı ben doğru bulmuyorum. Böyle bir ortam yaratmayı da doğru bulmuyorum ama şu an ben de bundan üzgünüm. Herkes odağı buraya aldı. Halbuki burada böyle bir caniyi yetiştiren, sebep olan ve bundan dolayı suçlanması, en ağır cezayı alması gereken bir anne ve babası var" diye konuştu. (DHA)