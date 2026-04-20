​PROJENİN MERKEZİNDE BELEDİYE VE İMAR YÖNETMELİĞİ YER ALMALI

​Yüksek Mimar Mustafa Temiz, sıfır atık hedefine ulaşmak için ilk adımın belediye meclisinden geçmesi gerektiğine dikkat çekti. Temiz, "İmar yönetmeliğine eklenecek bir madde ile yeni inşa edilecek yapılar için 'Öğütücü Çöp Makinesi' bulundurma zorunluluğu getirilmelidir. Mevcut yapılar için de makul bir geçiş süresi tanınarak bu sistemin yaygınlaştırılması, şehrin geleceği için kritik bir adımdır," ifadelerini kullandı.

​EVSEL ATIKLARIN YÜZDE 80’İ KAYNAĞINDA YOK EDİLEBİLİR

​Önerilen sistemin çalışma prensibine değinen Temiz, bulaşık eviyelerinin giderine takılan bu makinelerin naylon dışındaki tüm organik atıkları öğüterek kanalizasyon sistemine aktardığını vurguladı. Bu yöntemin hayata geçmesiyle birlikte mahallelerdeki çöp konteynerlerine duyulan ihtiyacın yüzde 80 oranında azalacağı, böylece hem görüntü kirliliğinin hem de kötü kokunun önüne geçileceği öngörülüyor.

​BELEDİYE BÜTÇESİNDE CİDDİ TASARRUF VE GELİR ARTIŞI

​Mustafa Temiz’in projesi sadece çevresel değil, ekonomik avantajlarıyla da ön plana çıkıyor. Önerinin hayata geçmesi durumunda belediye bünyesinde şu kazanımların elde edilmesi bekleniyor: Çöp toplama araçlarının sefer sayısı ve personel ihtiyacı minimize edilecek.

Atık su miktarındaki artışla birlikte belediyenin atık su gelirlerinde yükselme yaşanacak.

​Sinek, mikrop ve koku sorunu ortadan kalkacak; modern bir kent estetiği sağlanacak.

​AKADEMİK DESTEK VE UYGULANABİLİRLİK: BUCAK ÖRNEĞİ

​Sistemin uygulanabilirliği konusunda akademik çevrelerle de temas kuran Temiz, Alanyalı Prof. Dr. Hasan Köseoğlu’nun Bucak Belediyesi’nde bu konuda başarılı çalışmalar yürüttüğünü hatırlattı. Köseoğlu ile yaptığı görüşmede, "Alanya’nın hizmetindeyim" mesajını aldığını belirten Temiz, bilimsel altyapısı hazır olan bu projenin bir an önce gündeme alınması çağrısında bulundu.

​Makinelerin piyasa değerinin 600 TL ile 1.000 TL arasında değiştiğini ifade eden Temiz, bu maliyetin bir konut yatırımı yanında oldukça sembolik kaldığını, ancak şehre sağladığı katma değerin paha biçilemez olduğunu vurguladı.