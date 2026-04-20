Uşak Belediyesi’ne yönelik operasyon dosyasında yer alan iddialar gündem oldu. Haftalık 500 bin TL rüşvet, eğlence harcamalarının belediyeye fatura edilmesi ve VIP araç giderleri dikkat çekiyor.

27 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Uşak Belediyesi’ne yönelik ikinci dalga operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında belediye yöneticileri ve farklı görevlerde bulunan isimlerin de olduğu 27 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma, kamu kaynaklarının kullanımı ve belediye bünyesindeki bazı işlemlere ilişkin iddialar üzerine başlatıldı. Dosyada yer alan detaylar, soruşturmanın kapsamının genişleyebileceğine işaret ediyor.

HAFTALIK 500 BİN TL RÜŞVET İDDİASI

Soruşturma dosyasına giren en dikkat çekici iddialardan biri, kentteki bazı eğlence mekanlarının çalışma saatlerinin uzatılması karşılığında haftalık 500 bin TL rüşvet alındığı yönünde oldu.

İddiaya göre bu sistem, belirli işletmeler üzerinden yürütüldü ve düzenli bir gelir ağı oluşturuldu. Söz konusu iddialar henüz yargı kararıyla kesinleşmiş değil.

EĞLENCE HARCAMALARI “TEMSİL GİDERİ” OLARAK GÖSTERİLDİ

Dosyada yer alan bir diğer önemli iddia ise, bazı belediye yöneticilerinin eğlence merkezlerindeki harcamalarını “temsil ve ağırlama gideri” adı altında belediyeye fatura ettirdiği yönünde.

Bu kapsamda kamu kaynaklarının amacı dışında kullanıldığına dair dijital kayıt ve belge incelemeleri yapıldığı ifade ediliyor.

VIP ARAÇ VE MİLYONLUK FATURA DETAYI

Soruşturmada dikkat çeken bir başka başlık ise VIP araç dönüşümü oldu. İddiaya göre, belediye ve bazı siyasi isimlere ait araçların dönüşüm maliyetleri belediye şirketleri üzerinden karşılandı.

Toplamda 7,7 milyon TL’yi aşan harcamaya ilişkin faturaların önce ayrı ayrı düzenlendiği, daha sonra tek kalemde birleştirildiği öne sürüldü.

POS SİSTEMLERİ VE GELİR İDDİALARI

Dosyada ayrıca belediyeye ait otoparklarda kullanılan POS cihazlarına özel yazılımlar yüklendiği ve bazı gelirlerin kayıt dışına çıkarıldığı iddiaları da yer aldı.

Bazı noktalarda bariyerlerin “arıza” gerekçesiyle devre dışı bırakıldığı ve nakit tahsilatların kayıt altına alınmadığı ileri sürüldü.

BAĞIŞ PARALARI VE MASAK RAPORLARI

Soruşturma kapsamında sosyal yardım ve spor kulübü bağışları üzerinden toplanan paraların, yurt dışı bağlantılı şirketler aracılığıyla yönlendirildiği iddiası da inceleniyor.

Bu konuda hazırlanan raporların MASAK incelemelerine yansıdığı belirtiliyor.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Yetkililer, dosyada yer alan tüm iddiaların yargı süreci sonunda netlik kazanacağını vurgularken, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.

Gelişmelerin önümüzdeki günlerde yeni gözaltılar ve ifadelerle birlikte genişleyebileceği değerlendiriliyor.