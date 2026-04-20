​SİYASİ RİSK DEĞİL, CESARET ÖRNEĞİ

​Demokrat Parti Alanya İlçe Başkanı Hilmi Lök, Alanya Belediyesi tarafından kentin kalbi konumundaki Atatürk Caddesi’nde yürütülen kapsamlı altyapı çalışmalarını denetledi. Çalışmaların bölge esnafı ve trafik üzerindeki etkilerini bildiğini ancak atılan adımın hayati önem taşıdığını vurgulayan Lök, "Böylesine büyük ve siyasi risk taşıyan projelere girişmek bir cesaret işidir. Alanya’nın çeyrek asırlık geleceği, bugün bu caddede yürütülen çalışmalarla güvence altına alınıyor" ifadelerini kullandı.

​‘SİYASET PENCERESİNDEN BAKMIYORUZ’

​Yapılan işe ideolojik değil, hizmet odaklı yaklaştıklarını belirten Hilmi Lök, muhalefet anlayışlarını şu sözlerle özetledi: "Biz Demokrat Parti olarak bu işlere asla siyasi pencereden bakmıyoruz. Alanya’mıza bir çivi çakan yerel iktidara da merkezi hükümete de teşekkür ederiz. Siyasette eleştiri ve övgü çıtamız her zaman başarı ve başarısızlık üzerinden olmuştur; bundan sonra da aynı çizgide siyaset yürüteceğiz."

​VATANDAŞA ‘SABIR’ VE ‘TOLERANS’ ÇAĞRISI

​Çalışmalar nedeniyle yaşanan toz, toprak ve trafik sıkıntısının geçici olduğunu hatırlatan Lök, Alanya halkından sağduyu beklediklerini ifade etti. Projenin gidişatından memnun olduğunu dile getiren İlçe Başkanı, "Projeyi yerinde denetledim ve gördüm. Duyurulan tarihte tamamlanacağını düşünüyorum. Kıymetli hemşerilerimin çekilen sıkıntılara bir süre daha tolerans göstermelerini bekliyorum. Alanyalıların sabrına, belediye yönetiminin de emeğine teşekkür ediyorum" dedi.

​Lök, açıklamasını "Yapılan her doğru ve Alanya yararına olan projede her zaman sağduyulu olacağız" sözleriyle tamamlayarak, kentin menfaatlerini her türlü siyasi kaygının üzerinde tutmaya devam edeceklerinin altını çizdi.