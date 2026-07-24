DİMÇAYI'NIN kalbinde, doğayla iç içe eşsiz bir atmosfer sunan Dimçayı Anadolu Köyü Restoran, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nda anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı.

Yemyeşil doğası ve eşsiz atmosferiyle misafirlerine farklı bir deneyim sunan Anadolu Köyü'nde düzenlenen programda, Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti (ALGC) üyesi basın mensupları ile kent protokolü akşam yemeğinde bir araya geldi. Basın Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen organizasyonda hem gazeteciliğin güncel sorunları ele alındı hem de yerel basının desteklenmesinin önemine dikkat çekildi. Etkinliğe Alanya Belediye Başkan Vekili Nazmi Zavlak, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, Cumhuriyet Halk Partisi Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir, İYİ Parti Alanya İlçe Başkanı Hilmi Er, ALGC üyesi basın mensupları ve aileleri katıldı.

'24 TEMMUZ GERÇEK GAZETECİLİĞİN BAŞLADIĞI GÜN'

Programın açılış konuşmasını yapan ALGC Başkanı Ferit Kesen, 24 Temmuz'un Türk basını açısından tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirterek, 1908 yılında gazetecilerin sansüre karşı gösterdiği direnişin özgür basının simgesi haline geldiğini söyledi. Kesen, "24 Temmuz 1908 tarihinde dönemin aydın gazetecileri, padişahın sansür baskısına boyun eğmeyerek gazetelerini sansür memurlarına göstermeden yayınlamış ve baskı kalıplarını teslim etmeyi reddetmiştir. Bu tarihi duruş, Türk basınında sansürün sona erdiği ve gerçek gazeteciliğin başladığı gün olarak kabul edilmektedir. Böylesine anlamlı bir günde sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

GAZETECİLİĞİN SORUNLARINA DİKKAT ÇEKTİ

Gazetecilik mesleğinin günümüzde ekonomik sorunların yanı sıra farklı zorluklarla da mücadele ettiğini ifade eden Kesen, özellikle yalnızca sosyal medya üzerinden kendisini gazeteci olarak tanıtan kişilerin mesleğin itibarına zarar verdiğini dile getirdi. Kesen, "Bugün gazetecilik mesleği, ekonomik sorunların yanı sıra farklı sorunlarla da mücadele etmektedir. Özellikle gazetecilikle hiçbir ilgisi olmamasına rağmen, yalnızca sosyal medya üzerinden kendisini gazeteci olarak tanıtan kişiler mesleğimizin itibarına zarar vermektedir. Bu nedenle, gazetecilik mesleğini kimlerin icra edebileceğini açık şekilde belirten Gazetecilik Meslek Yasası'nın bir an önce çıkarılmasını talep ediyoruz. Bunun yanında gazetecilerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve yerel medya kuruluşlarının yaşadığı ekonomik sıkıntıların giderilmesi büyük önem taşımaktadır" diye konuştu.

KESEN'DEN KGK GENEL BAŞKANI DİM'E TEŞEKKÜR

ALGC'nin üst kuruluşu Küresel Gazeteciler Konseyi'nin (KGK) Basın Meslek Yasası ve sektörün sorunlarının çözümü için Ankara'da aralıksız olarak çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Kesen, aynı zamanda ALGC Onursal Başkanı olan KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim'e teşekkür etti. Yerel yöneticilere de çağrıda bulunan Kesen, "Gazeteler ve gazeteciler yaşayabilsin, ekonomik kaygılardan uzak şehrimizin, memleketimizin ve halkımızın sesi olmaya devam etsinler diye destek istiyoruz. Bugüne kadar yerel basınına ilanla, reklamla sahip çıkan destekçilerimize de bir kez daha teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

ALGC'DEN ANADOLU KÖYÜ'NE TEŞEKKÜR

Kesen, Alanya'nın yüz akı işletmelerinden, doğa harikası Dimçayı'nın konseptiyle fark yaratan restoranı Anadolu Köyü'ne de teşekkür ederek "Bugün burada bizleri ağırlayan Dimçayı Anadolu Köyü Restoran'a, kıymetli işletmecisi Sayın Mümin Şimşek'e ve tüm Anadolu Köyü Ailesi'ne şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

'YEREL BASIN DEMOKRASİNİN TEMEL TAŞIDIR'

Alanya Belediye Başkan Vekili Nazmi Zavlak ise "Basın, sadece haber veren değil aynı zamanda toplumun hafızasını oluşturan, kamuoyunun vicdanını diri tutan en önemli güçlerden biridir. Alanyamızın gelişiminde, yapılan hizmetlerin vatandaşlarımıza doğru, tarafsız ve şeffaf bir şekilde ulaştırılmasında sizlerin emeği ve katkısı son derece kıymetlidir. Bu vesileyle 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nızı en içten dileklerimle kutluyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Bu anlamlı organizasyona ev sahipliği yapan Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti Başkanımız Sayın Ferit Kesen’e, yönetim kuruluna, ekibine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

ŞİMŞEK'TEN EV SAHİPLİĞİ MESAJI

Dimçayı Anadolu Köyü Restoran işletmecisi Mümin Şimşek'e Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti (ALGC) adına Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.

Şimşek, gecede konuklara ve gazetecilere hitaben yaptığı konuşmada 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla basın mensuplarını tesislerinde ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, tüm davetlilere katılımları için teşekkür etti. Şimşek, doğa harikası Dimçayı'nda uygun fiyatlar, hijyen, kalite ve misafir memnuniyetinden ödün vermeden Alanya'yı en iyi şekilde temsil etmeye çalıştıklarını vurguladı. (Şerife ÇOBAN)

Muhabir: Şerife ÇOBAN