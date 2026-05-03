Gaziantep ve Şanlıurfa’da etkili olan süper hücre fırtınası büyük yıkıma yol açtı. 1 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

SÜPER HÜCRE FIRTINASI İKİ İLİ VURDU

Gaziantep ve Şanlıurfa’da süper hücre fırtınası gündüz saatlerinde etkisini artırdı. Şiddetli sağanak, dolu ve rüzgar kısa sürede hayatı olumsuz etkiledi. Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, yollar su altında kaldı.

Özellikle şehir merkezlerinde trafikte ciddi aksamalar yaşandı. Vatandaşlar ani bastıran yağıştan korunmak için AVM ve benzin istasyonlarına sığındı.

GÜNEŞ PANELİ FACİASI: 1 ÖLÜ

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde saat 16.50 sıralarında etkili olan fırtına sırasında bir binanın çatısından kopan güneş paneli, park halindeki otomobilin üzerine düştü. Araçta bulunan Nur Çakmak (22) ağır yaralandı.

Çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan genç kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. :contentReference[oaicite:0]{index=0}

ŞANLIURFA’DA 28 KİŞİ YARALANDI

Fırtına nedeniyle il genelinde çok sayıda kişi yaralandı. Şanlıurfa’da toplam 28 kişi hastanelerde tedavi altına alındı. Karşıyaka Camisi’nin minaresi yıkıldı, bazı ev ve iş yerlerinde hasar oluştu.

GAZİANTEP’TE ÇATI ÇÖKTÜ, 23 YARALI

Gaziantep’te ise dolu ve rüzgarın etkisiyle birçok binanın çatısı uçtu. Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi’nin çatısı çöktü, içeride bulunan 5 kişi yaralandı.

Kent genelinde yaşanan olaylarla birlikte yaralı sayısı 23’e ulaştı. Fırtına nedeniyle konteynerler devrildi, araçların üzerine tente ve çatı parçaları düştü.

DERE TAŞTI, TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Perilikaya Mahallesi’nde dere yatağının taşması sonucu yollar suyla doldu. Araçlar ilerlemekte zorlandı, bazı noktalarda itfaiye ekipleri müdahale etti.

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu’nda ise yoğun yağış nedeniyle zincirleme trafik kazası meydana geldi, 5 kişi yaralandı.

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Şanlıurfa’nın Birecik ve Viranşehir ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi. Gaziantep’te ise hasar gören 39 okulda eğitim durduruldu.

VALİLİKTEN UYARI

Gaziantep Valiliği, sağanak yağışın 4 Mayıs sabah saatlerine kadar sürebileceğini açıkladı. Vatandaşların sel, su baskını ve fırtına riskine karşı dikkatli olması istendi.

Özellikle dere yataklarına yakın bölgelerde yaşayanların tedbirli olması gerektiği vurgulandı.